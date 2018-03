Fiica Cristinei Fulguşin Mateiaş, dezvăluiri şoc despre moartea artistei. "Mama tuşea de vreo lună...."

Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara si realizator de emisiuni la Radio Accent, a murit luni, in jurul orei 00.00, la spital, scrie wowbiz.ro. Povestea fabuloasa a artistei a fost spusă chiar de fiica ei, Nicoleta, tanara care nu poate sa-si revina din soc.

Citeşte şi O cunoscută cântăreaţă de muzică populară a murit la doar 51 de ani. Totul ar fi pornit de la o răceală FOTO

Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la doar 51 de ani, lasand un gol imens si o durere de nedescris in inimile celor din familie, dar si ale colegilor de breasla sau fanilor. Povestea ei e fabuloasa! Regretata artista a fost dusa la spital in ultimul moment, si atunci aproape fara voia ei. Fiica ei, Nicoleta, ne-a marturisit ca si-a implorat mama sa mearga medic pentru ca nu mai scapa de tuse. Femeia nu s-a dus... si a ajuns intr-un moment al bolii in care medicii n-au mai putut sa o salveze, desi si-au dat tot interesul.

"Mama tusea de vreo luna. Ea statea la Tg Carbunesti, de cativa ani, eu stau la Valcea. Acum o saptamana a fost la mine si tusea rau, am rugat-o insistent, am implorat-o sa mearga la medic. Mi-a spus ca se va duce imediat ce ajunge acasa. A amanat, n-a mers. Sambata s-a dus la spital pentru ca ii era rau, medicul i-a facut niste injectii si i-a spus sa ramana internata pentru ca starea ei nu este deloc buna, se deteriorase. N-a vrut. S-a dus la serviciu. Duminica n-a putut sa mearga la serviciu ca i-a fost foarte rau si matusa mea, care locuieste si ea acolo, la Carbunesti, a chemat salvarea acasa. Nici atunci mama n-ar fi vrut sa mearga la spital", spune Nicoleta, fiica artistei.