Fiica Israelei Vodovoz a venit de urgenţă în România. Motivul, HALUCINANT FOTO

Femeia de afaceri, în vârstă de 68 de ani, a fost găsiă moartă pe 9 martie, în baia apartamentului său de pe strada Mihail Kogălniceanu, din Bucureşti, scrie click.ro. Îngrijorată că nu mai răspunde la telefon de 4 zile, avocata Israelei, Rodica Bucur, a alertat autorităţile, care au spart uşa locuinţei. Cauza morţii a fost o hemoragie internă, provocată de inelul gastric, montat acum 20 de ani, care s-ar fi rupt.

Și, deși toată lumea se aștepta ca trupul neînsuflețit să fie ridicat de la INML de cei doi copii ai Israelei, Hilla (42 de ani) și Ianiv (44 de ani), iată că acest lucru nu s-a întâmplat, iar de repatriere s-au ocupat oficiali de la ambasadă și avocata Israelei, Rodica Bucur. Apropiații Israelei au rămas uimiți că unicii moștenitori de drept nu au venit în România la auzul veștii că mama lor s-a stins, pentru a face procedurile legale pentru repatriere. După cum se știe, Israela avea doi copii, o fată pe nume Hill, de 42 de ani, și un băiat pe nume Ianiv, în vârstă de 44 de ani. Surpriză însă! La nici două săptămâni de la înmormântare, rudele de sânge ale Israelei Vodovoz au venit în România, pentru a inventaria moștenirea.

Mai precis duminică, 25 martie, Hilla, a venit în Capitală pentru a se interesa de averea mamei și pentru a deschide masa succesorală. "Da, este adevărat, moștenitorii, în speță fiica Israelei, au venit să se informeze în legătură cu bunurile. Au stat trei zile în București, au văzut apartamentul în care a locuit doamna Israela Vodovoz, ne-am întâlnit pentru a deschide masa succesorală", a declarat avocatul Rodica Bucur. Peste două luni se va afla concret care este de fapt averea Israelei și cum se va împărți ea. Cert este că Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, nu moşteneşte nimic, pentru că la divorţul din 2017, de la notar, s-a stabilit foarte clar şi acest aspect.

"Israela a divorţat de Liviu Arteni în cursul anului 2017 şi acest lucru s-a întâmplat la notar. Tot atunci s-a făcut şi partajul asupra bunurilor. Doamna Israela are doi copii, un băiat şi o fată, care sunt unicii moştenitori ", a declarat avocata Rodica Bucur, cea care a reprezentat-o pe Israela în procesul de divorţ.

Ce avere a lăsat în urmă!

Averea Israelei a fost mereu înconjurată de mistere. În timp ce unii vorbesc despre sume fabuloase, de ordinul milioanelor de euro, vecinii afaceristei au declarat că aceasta nu stătea foarte bine la capitolul lichidităţi. „Era la zi cu întreţinerea, îşi plătea toate cheltuielile, însă să ştiţi că nu erau aşa cu parale multe, cum se spune pe la televizor. De multe ori, aşteptau să le vină banii de pe la televiziuni ca să-şi plătească datoriile", a declarat o vecină.

Fostă dansatoare de salsa, Israela a făcut afaceri toată viaţa, încă din timpul primului mariaj, cu israelianul Vodovoz Aurman, de care a divorţat în 1990. Pe unele le-a demarat cu credite, pe altele cu profit reinvestit. În 2010, ea şi Liviu Arteni au investit aproximativ 1 milion de euro într-o pensiune din Vişeul de Sus, Maramureş, pe care au numit-o "Casa Livisra" şi care în primii ani de la inaugurare a fost plină de turişti. În 2016 au pus-o însă a vânzare pentru preţul de 800.000 €. În timpul mariajului cu Liviu, Israela a locuit într-un apartament din Bucureşti, situat în strada Mihail Kogălniceanu, acolo unde, de altfel, a şi fost găsită fără suflare, în ziua de 9 martie.

Apartamentul, construit în 1938, a fost achiziţionat cu 104.000 de euro şi renovat din temelii, după gusturile şi nevoile celor doi miri. "Avea cinci cămăruţe, holişoare şi debarale. Din '38 nu a fost niciodată renovat, aşa că imaginaţi-vă cum arăta. L-am transformat în 3 camere open space şi am schimbat absolut tot, de la ţevărie, până la podea şi pereţi", povestea Israela la vremea aceea. Dar pensiunea şi apartamentul nu erau singurele bunuri deţinute de Israela. "Avem două maşini de teren, dar la una dintre ele am renunţat. Israela mai are şi terenuri, unele în afara Bucureştiului, şi vrem să scăpăm şi de acelea, însă e destul de greu", spunea Liviu Arteni, la finele anului 2015.