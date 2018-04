FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ANTENA 1: Surpriză mare anunţată de Gina Pistol marţi seară

FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ANTENA 1. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se vor duela cu echipa Ralukăi și a Anei Baniciu în cea mai mare confruntare de până acum, confruntare ce le va testa pentru ultima dată limitele. Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cele două echipe de pe podium și-au croit drum către marea finală, dar parcursul până aici nu a fost deloc ușor. În această seară de la ora 20:00, concurenții vor păși în misiunea decisivă, ce va stabili învingătorii celei mai dure competiții, care a fost printre altele și o lecție de viață inedită: ,,Asia Express”.

Ana Baniciu și Raluka au început cursa vieții lor, după cum o numesc chiar ele, cu multe așteptări. Cu toate acestea, cele mai curajoase coechipiere mărturisesc că nu și-au imaginat că vor ajunge atât de departe, dar au plecat în fiecare misiune determinate să-și învingă toate temerile și să transforme provocarea unui reality show extrem de dur în cea mai frumoasă experiență: ,,Mai avem puțin. Înseamnă enorm pentru noi că suntem finaliste, că am ajuns până aici și că am reușit să trecem prin toate momentele grele. Ne-am demonstrat că suntem foarte puternice și că merităm să ne aflăm în această etapă. Acum suntem pregătite să luptăm în ultima misiune, dacă am muncit atât de mult vrem să și câștigăm.”.