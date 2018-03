Finala Ligii Campionilor, în premieră în România. Alba Blaj va organiza la Bucureşti turneul Final Four la volei feminin

''Volei Alba Blaj a primit, în această după amiază, organizarea turneului final al Ligii Campionilor la volei feminin, după ce scrisoarea de intenţie trimisă de campioana României a fost acceptată. Turneul Final Four va avea loc în perioada 5-6 mai 2018, la Sala Polivalentă din Bucureşti'', anunţă clubul ardelean.



CSM Volei Alba Blaj reuşise să se califice, în premieră pentru o echipă de volei din România, în faza Playoff 6 a celei mai importante competiţii intercluburi din voleiul european.



"Este un succes extraordinar pentru sportul românesc şi o mândrie pentru noi organizarea turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin la Bucureşti. Nu ar fi fost posibil fără ajutorul partenerilor noştri, care s-au arătat foarte deschişi acestei idei, la discuţiile pe care le-am avut la începutul săptămânii la Bucureşti. Vreau să mulţumesc în primul rând Primăriei Capitalei pentru sprijin, precum şi tuturor celor implicaţi în organizarea turneului la Bucureşti: Primăria Blaj, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Bucureşti, Federaţia Română de Volei, Ministerul Sportului şi Guvernul României!", a declarat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.



Echipele calificate în faza Playoff 6 a Ligii Campionilor europeni la volei feminin sunt CSM Volei Alba Blaj (România), Igor Gorgonzola Novara (Italia), Dinamo Kazan (Rusia), VakifBank Istanbul (Turcia), câştigătoarele celor patru grupe preliminare, precum şi Volley Conegliano (Italia) şi Volero Zurich (Elveţia), cele mai bune formaţii de pe locurile doi.



Galatasaray Istanbul va înlocui în Playoff 6 gazda turneului Final Four al competiţiei, pe CSM Volei Alba Blaj, care va intra astfel direct în semifinale. Tragerea la sorţi a meciurilor din Playoff 6 va avea loc vineri, la Luxemburg.



VakifBank, deţinătoarea trofeului, şi Dinamo Kazan, campioana din 2014, au câştigat grupele cu victorii pe linie (şase). Volero a intrat în Playoff 6 graţie victoriei clare (3-0) reuşite în faţa campioanei României, CSM Volei Alba Blaj, care câştigase primele sale cinci partide.