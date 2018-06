FINALA ROLAND GARROS 2018. Sloane Stephens, prima reacţie despre meciul cu Simona Halep

FINALA ROLAND GARROS 2018. "Este turneul meu favorit, sunt fericită să fiu în finală, abia aştept să joc în ultimul act", a declarat Stephens la Eurosport, după victoria cu Madison Keys.

Americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata ei Madison Keys, locul 13 WTA, calificându-se în finala turneului de la Roland Garros, în care va evolua cu Simona Halep, locul I WTA.

Sloane Stephens s-a impus într-o oră şi 17 minute. Ea a întrecut-o pe Keys şi în finala US Open de anul trecut, scor 6-3, 6-0.

Câştigătoarea US Open are şase trofee în carieră, din tot atâtea finale disputate: 2018 - Miami; 2017 - US Open; 2016 - Auckland, Acapulco, Charleston; 2015 - Washington DC. Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.