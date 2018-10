Florin Cernat a avut CANCER, iar acum face mărturisire cutremurătoare: "Fac controale periodice!"

Florin Cernat a fost la consult la Viena, dar s-a operat în România.

"A fost un cancer la piele, o aluniță, o problemă minoră, dar cu ghilimele minoră, putea să fie altceva și-ți dai seama, și familia a stat foarte rău, cu griji, cu stres. De asta am și mers până la urmă la Viena, pentru că acolo aveam mai multă siguranță, dar menționez că m-am operat aici, am vrut să mă operez în România pentru că am încredere și în medicii noștri, avem medici foarte buni. Dar pentru liniște deplină și la sfaturi, și din stânga și din dreapta, m-am dus pentru un cosult suplimentar la Viena. Zic eu că am făcut foarte bine pentru că acum sunt liniștit din toate punctele de vedere, și psihic, și fizic, și tot, și familia mi-e foarte ok. Mulțumesc lui Dumnezeu!", a declarat Cernat pentru Fanatik.

"Fac controale periodice, o dată pe an, chiar am fost acum, în vară la ultimul și sunt bine din toate punctele de vedere. Am aflat de problemă la un control medical de rutină. Câți nu avem alunițe și nu le dăm importanță, ba le mai și rup unii. Familia mi-a fost alături și am trecut cu bine. Trebuia!", a mai spus Florin Cernat.