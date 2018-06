Florin Salam şi-a lansat roman autobiografic. Cum a fost răpit manelistul de un temut interlop de la un botez FOTO

Florin Salam a fost rapit de la un botez si dus sa cante intr-un apartament de bloc, conform unei relatari care se gaseste in romanul biografic al manelistului, "Floriiin Salaaam! Regele neincoronat al muzicii fara prejudecati si dramele biografiei lui incredibile", scrie wowbiz.ro. Povestea incredibila s-ar fi petrecut in 2013, in timpul unui botez „spart" de cativa musafiri nepoftiti. Episodul a fost relatat in presa acelui an de jurnalistul Alex Miclovan de la ziuanews.ro.

Citeşte şi Betty Salam, ÎN LACRIMI. Ce s-a întâmplat în timpul SARCINII

„Potrivit unor martori oculari, dupa miezul noptii, la Calipso si-a facut aparitia temutul Sandu Peltz (alias Sandu Hingheru), unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din sectorul 3. Desi nici macar nu fusese invitat la botez, acesta era insotit de doi vlajgani pusi pe harta si se afla intr-o avansata stare de ebrietate. Dupa ce i-a insultat pe cativa dansatori infocati care se spargeau in figuri in compania unor pirande unduitoare, Hingheru l-a luat in primire pe Sile Balbaitu, caruia i-a reprosat ca l-a uitat si ca il suna numai cand vrea sa-i ceara vreun favor: „Bai bulangiule, de ce nu m-ai invitat la botez? Te-ai obisnuit sa ma suni doar cand ai nevoie de mine? Ce-i cu lipsa asta de respect, bai, asta?" Pus intr-o situatie mai mult decat stanjenitoare si vizibil infricosat de aparitia interlopului, Sile nu si-a dezmintit porecla si a balbait niste scuze brodate cu ata alba, incercand sa-l imbuneze pe Sandu. (...)

„Hai, nu auziti?! Mai repede, sclavilor!" Hotarat sa-i dea o lectie de neuitat, Sandu Hingheru a stabilit si o pedeapsa pentru Sile Balbaitu, cu scopul de a-i ingropa defintitv botezul: anume, sa-i ia lautarii cu japca si sa-l faca de ras in fata familiei si a prietenilor. Desi i s-a vorbit pe un ton rastit, singurul care a scapat de capriciile lui Sandu a fost Minune – cei doi fiind prieteni la catarama de ani de zile. In schimb, Florin Salam si Copilul de Aur au fost ridicati de la mese si imbranciti spre iesire: „Hai ba, nu auziti?! Mai repede, sclavilor!", a repetat temutul interlop. La un moment dat, cel din urma s-a smuls din bratele agresorilor, doar pentru o clipa, tipand ca el are un show de terminat. Drept urmare, Copilul de Aur a fost amenintat cu bataia, umflat si inghesuit intr-un BMW de fite, laolalta cu Salam, unde a fost nevoit sa interpreteze, cu foc, maneaua "Da-mi ochii tai sa plang!". Startul i l-a dat chiar „dirijorul" Sandu Hingheru, mare iubitor de muzica de jale.

Tinta calatoriei a fost un apartament din Aviatorilor, acolo unde interlopii au dat cep unei sticle de whisky, au deschis trei pungi cu alune si s-au tolanit ca niste belferi pe o canapea de piele. Mai putin norocosi, cei doi manelisti au fost nevoiti sa cante pana in zori, la indicatiile precise ale tartorilor, care s-au cherchelit grozav si, aducandu-si aminte de niste iubiri mai vechi, au inceput sa dantuiasca si sa bata din palme. La finalul ineditului concert, induiosat pana la lacrimi, Hingheru a revenit, deodata, la sentimente mai bune. Si-a scos de la mana ceasul si i l-a facut cadou lui Salam. „E al tau, fratioru' meu! Face 6.000 de euro. Vezi ca te-ai scos cu mine mai bine decat cu bulangii aia", se arata in cartea biografica "Floriiin Salaaam! Regele neincoronat al muzicii fara prejudecati si dramele biografiei lui incredibile".

Cartea este împărţită în opt capitole, fiecare prezentând o parte importantă a vieţii sale, scrie eintegral.ro.

- Începuturile unei cariere: A fost odată Florin Fermecătoru'

- Iubirea pentru Ştefania. Naşul Adi Minune. Sfârşitul tragic. Renunţarea la muzică. Depresia. Arestat pentru consum de droguri

- Vămuit de clanurile interlope, Florin Salam se revoltă

- Betty Salam, fiica artistului (care îl va face un foarte tânăr bunic)

- Roxana Dobre, vedeta care i-a furat inima şi i-a dăruit două fetiţe. Secretele murdare ale biografiei unei fete frumoase

- Champagne for the Gypsies cu Goran Bregovic

- Concert emoţionant la Jilava...pe urmele lui Johny Cash

- Scandalul cu Nicolae Guţă de la Craiova. Un fost "Rege al manelelelor" interzis în Bucureşti de Clanul Sportivilor?