Fosta nevastă a lui Kamara, desemnată BEST MODEL la un festival internaţional de videochat GALERIE FOTO

Oana Kamara, fosta soție a cântăreţului Kamara, a fost desemnată Best Model.

Soţia lui Kamara, Oana, în lacrimi la tv. "Am făcut sex cu acel bărbat, apoi am făcut sex şi cu...." FOTO

"Multumesc in primul rand colegilor si echipei Best Studios pentru ca au crezut in mine si m-au sustinut in momentele delicate prin care am trecut, increderea lor in mine m-a ajutat sa merg mai departe si sa inteleg ca nu are de ce ce sa-mi fie rusine de ceea ce fac", a declarat Oana Kamara.

Oana Kamara câștigă peste 10.000 de dolari pe lună ca model de videochat și face parte din echipa Best Studios, una din dintre cele mai cunoscute studiori de videochat din lume.