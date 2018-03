Friptură de iepure la cuptor cu vin

Mod de preparare Friptura de iepure la cuptor cu vin

Speli iepurele transat si il condimentezi cu curry, rozmarin, sare, piper. Il asezi in tava si torni ulei de masline peste el si adaugi cateva frunze de dafin si usturoi taiat feliute. Torni vinul in tava, acoperi tava cu folie de aluminiu si o introduci in cuptorul preincalzit la 180de grade C, pentru 40-45 de minute. Scoti folia de aluminiu, intorci bucatile de carne si lasi carnea sa se rumeneasca. Din cand in cand mai stropesti carnea cu amestecul din tava si intorci carnea pentru a se rumeni.

Intre timp incingi wokul si adaugi mixul de legume, ardeiul taiat fasii, rosia taiata cubulete, sosul de rosii si condimentezi cu sare si piper, dupa gust. Adaugi o canita de apa si lasi sa fiarba la foc potrivit.

Verifici cu o furculita carnea de la pulpele de iepure si daca intra cu usurinta inseamna ca friptura este gata.

Servesti friptura alaturi de legume.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro