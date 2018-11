Gabriela Cristea a cheltuit O AVERE ca să rămână însărcinată. CÂŢI BANI a dat pe fertilizările IN VITRO

Gabriela Cristea a suferit foarte mult din dorința de a avea un copil și a făcut mai multe fertilizări in vitro și care nu au reușit. Vedeta este acum însărcinată pentru a doua oară, iar asta s-a întâmplat când ea nici nu se aștepta.

Gabriela Cristea, ÎNSĂRCINATĂ A DOUA OARĂ. Tavi Clonda a făcut marele anunţ FOTO

Gabriela Cristea a rămas însărcinată cu Victoria pe cale naturală, însă alte femei nu o cred nici în ziua de astăzi că această minune s-a întâmplat!

"Nu au reușit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistența asta psihologică. Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate FIV-urile. Mi se pare urât din punct de vedere financiar. Costă minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de făcut. Intervine tratamentul care depindă de procedură. Este între 3.000 de lei și 8.000 de lei. Implantarea ovulelor costă până în 10.000 de lei", a declarat Gabriela Cristea.