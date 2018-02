Gabriela Firea, anunţ-bombă despre Arena Naţională. "Cine a greşit, va plăti!"

Gabriela Firea a declarat că, de acum, copertina Arenei Naţionale va fi folosită şi în perioada iernii, însă aceasta nu va fi trasă în mod automatizat, ci manual.

"Am primit mai multe întrebări pe parcursul zilei de ieri, de ce pe Arena Naţională, un obiectiv care a costat foarte mult – şi presa a semnalat la vremea respectivă acel buget – nu se joacă meciuri în condiţii europene. Aşa cum am văzut în weekend, fotbaliştii înotau, pur şi simplu, prin zăpadă, gazonul era afectat, iar spectatorii erau foarte puţini, pentru că nu s-a montat acel acoperiş, acea membrană, pentru care oricum s-a plătit o sumă, consider, foarte mare: 24 de milioane de euro", a spus Gabriela Firea.

Acoperişul Arenei Naţionale ar putea fi demolat. Primarul Capitalei: Am aruncat 200 milioane lei pe apa sâmbetei

"Eu înţeleg că fiecare încearcă să tragă pe spuza lui, cum spune românul, şi fiecare vrea să se protejeze în faţa unei autorităţi publice, să justifice poate o activitate care nu a fost atât de reuşită, poate un contract de mentenanţă, dar nu este posibil să acceptăm aceşti termeni în care s-a plătit şi nu beneficiem. Am luat această atitudine după ceea ce am văzut în weekend pe canalele de sport. Pur şi simplu, era inadmisibil ceea ce se întâmpla pe teren", a precizat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a adăugat: "Poate vi se pare un amănunt, dar nu este amănunt, pentru că acolo sunt banii bucureştenilor şi dacă am plătit, trebuie să beneficiem. Ne asumăm aceste riscuri şi cine a greşit plăteşte. Avem pârghiile şi juridice, şi administrative. În cazul în care se va dovedi că a fost o eroare de execuţie sau de semnare în condiţii păguboase a contractului de către Primărie, acum câţiva ani, să luăm măsurile necesare".