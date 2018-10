Gabriela Firea: Contractul de finanţare privind modernizarea liniei de tramvai 55, semnat

Mai mult, in data de 29 octombrie, Primaria Municipiului Bucuresti a semnat contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in luna mai pentru modernizarea si dotarea liniilor de tramvai



"Am semnat ieri contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in luna mai in cadrul Programului Operational Regional, Axa 3.2, prin care ne propunem sa achizitionam 100 de tramvaie noi, moderne. Valoarea cumulata a acestor proiecte este de aproximativ 220 milioane euro. Prin acest prim contract, referitor la modernizarea si dotarea liniei de tramvai 55, accesam aproximativ 19 milioane euro, fonduri nerambursabile pentru achizitia primelor 10 tramvaie. Ne asteptam ca, in viitorul apropiat, sa primim de la MDRAP contractele de finantare si pentru celelalte 7 proiecte, care au trecut de etapa de evaluare tehnico-financiara", a declarat Gabrielas Firea.



Patru dintre aceste proiecte au fost introduse astazi pe ordinea de zi, celelalte 3 fiind deja aprobate in sedintele anterioare, dupa cum urmeaza:



- 6 septembrie: modernizare linia de tramvai 55 - 10 tramvaie noi



- 26 septembrie: modernizare linia de tramvai 40 - 10 tramvaie noi



- 18 octombrie: modernizare liniile de tramvai 1 si 10: cate 12 tramvaie noi fiecare.



Liniile de tramvai nr. 32, 41, 21 si 25, modernizate



In ceea ce priveste cele patru proiecte aprobate astazi, Primarul Capitalei a aratat ca "aceestea vizeaza modernizarea si dotarea liniilor de tramvai nr. 32, 41, 21 si 25, respectiv achizitionarea unui numar de 56 de tramvaie din gama de 36 m, precum si aprobarea cheltuielilor aferente, avand o valoare totala de 110 milioane de euro. Practic, in sedinta de astazi, consilierii generali aproba contributia proprie a Municipiului Bucuresti, in cuantum de aproximativ 2 milioane de euro, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectelor".



Proiectul privind modernizarea si dotarea liniei de tramvai 32 prevede achizitia a 12 tramvaie, cu o valoare totala a proiectului de 120.829.516, 40 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile -89.658.239,92 lei, reprezentand 98% din cheltuielile totale eligibile.



In ceea ce priveste modernizarea si dotarea liniei de tramvai 41, proiectul prevede achizitia a 20 de tramvaie, avand o valoare totala de 201.340.001,52 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile -179.316.479,84 lei, reprezentand 98 % din cheltuielile totale eligibile.



Proiectul privind modernizarea si dotarea liniei de tramvai 21 prevede achizitia a 12 tramvaie cu o valoare totala a proiectului de 120.829.516,40 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile – 89.658.239,92 lei, reprezentand 98 % din cheltuielile totale eligibile.



Referitor la modernizarea si dotarea liniei de tramvai 25, proiectul prevede achizitia a 12 tramvaie, avand o valoare totala de 120.829.516,40 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile – 89.658.239,92 lei, reprezentand 98 % din cheltuielile totale eligibile.