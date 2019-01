Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, plângere penală împotriva unui angajat al DNA

"Dupa plangerea depusa la CSM impotriva procurorului Doru Tulus, am înaintat catre unitatea de parchet competenta si plangerea penala împotriva numitului Balaur Liviu, specialist de inalta calificare al DNA. Nu, nu sunt malitios! Asa este prezentata functia detinuta de respectivul cetatean pe site-ul institutiei.

Acest "specialist" a preconstituit singurele probe folosite de procurorul Tulus în rechizitoriul-bazaconie care mi-a distrus cariera profesionala/munca de o viata acum trei ani. Și anume, a întocmit doua rapoarte de "constatare tehnico-stiintifica", în continutul carora stabilea cu de la sine putere ca ma fac vinovat de vrute si nevrute!

Aceste "constatari" au fost preluate ad-litteram de ilustrul procuror Tulus în rechizitoriul fantasmagoric intocmit, dar apoi au fost infirmate fara putinta de tagada, de hotararile institutiilor judiciare abilitate de lege.

In fapt, constatatarile numitului Balaur nu au fost altceva decat expresia dorintei lui (sau a sefilor lui) de a ma vedea dupa gratii.

Asa cum am spus în mod repetat de trei ani incoace, va trebui ca fiecare dintre cei care au fabricat implicarea mea în dosarul "Partida Romilor" sa dea socoteala în fata justitiei romane. În care eu am avut încredere! Si nu am gresit pana acum...cu tot calvarul existential prin care am trecut!!!

Faptul ca în tot acest timp am fost martelat si exclus din spatiul public, fiind, pana la clasarea cauzei, un cetatean de rang inferior, este aproape un amanunt.

Important este ca justitia sa faca dreptate si ticalosii si/sau habarnistii fabricanti de dosare penale sa dea socoteala.

Asa se recastiga încrederea în justitie si nu prin modificarea legilor în functie de interesele celor aflati temporar la putere.

Va voi tine la curent, chiar cu riscul de a va plictisi", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

În august 2018, DNA a dispus clasarea acuzaţiilor faţă de fostul şef ANAF, Gelu Diaconu, în dosarul ce viza fapte de corupţie în legătură cu cheltuirea fondurilor europene destinate integrării sociale a persoanelor de etnie romă, deoarece fapta nu există.