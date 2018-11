Gică Hagi, OFERTA-BOMBĂ care îl face să plece de la Viitorul. Destinaţie SURPRIZĂ pentru "REGE"

Gică Hagi este tentat să încerce o nouă aventură ca antrenor, la un club din străinătate care să-i ofere suficient resurse pentru a face performanţă. Ultima echipă la care a antrenat, cu excepţia Viitorului, a fost Galatasaray, de la care a plecat în martie 2011. Apoi, din 2014, s-a ocupat exclusiv de Viitorul, alături de care a reuşit să câştige chiar şi un titlu în Liga 1.

Gică Hagi, GESTUL NEAŞTEPTAT cu care A ŞOCAT întreaga comună natală. Ce se întâmplă cu casa "Regelui" din Săcele FOTO

Acum, cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România susţine că ar fi de acord să preia un club din vară.

"Şi în momentul de faţă am o ofertă. Am, ca idee, ca vorbă, am ofertă, bineînţeles. Dar eu voi respecta regula. Până în vară, până nu se termină, eu nu plec. Doar atunci, dacă va fi posibil. Dacă va fi, bine, dacă nu, rămân la clubul meu", a declarat Gică Hagi la Telekom Sport.

Gică Hagi, despre marele regret al carierei. "M-au vrut, dar atunci am ales banii!"

"Regele" susţine că a avut ofertă şi de la o echipă naţională, dar şi-ar dori mai degrabă să pregătească o echipă de club: "De exemplu, am avut o echipă naţională pe care puteam să o antrenez. Am refuzat-o. Poate o să am o echipă de club care să mă duc... Dacă o să am şansa. Dacă nu, asta e, rămân cu dorinţa , cu idealul. Şi atât".