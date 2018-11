Gica Hagi e categoric: nu exista nicio cale de negociere in acest moment intre el si FRF.

MUTARE-ŞOC la NAŢIONALĂ pregătită de FRF. Gică Hagi, noul selecţioner al României

"Subiectul echipa nationala este inchis in totalitate cat timp sunt actionar majoritar la un club din Liga 1 si exclud orice discutie in acest sens. In acest moment, selectionerul Cosmin Contra face lucruri bune la echipa nationala", este pozitia lui Gica Hagi.