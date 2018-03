Gigi Becali a luat foc după derby: "Hoţie! Am stat cu crucea în mână şi i-am cerut lui Dumnezeu să facă dreptate"

CFR CLUJ - FCSB 1-1, motiv pentru Gigi Becali să pună tunurile pe arbitraj. "E rezultat bun pentru noi, ca e egal cu gol marcat. Dar nu e bine pentru fotbalul romanesc. Normal ca ma refer la penalty si la rosul aiurea de la Pintilii. Al doilea galben la Peteleu a fost, pentru ca i-a bagat piciorul in piept lui Man. Apoi el ce a zis: Stai, ba, ca eu sunt prietenul vostru. Dau afara si unul de la ei. Parerea mea e ca Hategan a facut special. Se stiu legaturile lor de pe vremuri. Pai abia astepta sa dea 11 metri! Nu sunt greseli. Cum sa faci asemenea greseli?

Culio l-a indus in eroare pe Benzar, i-a inchis campul vizual. Hategan zice ca e arbitru FIFA! Pai el nu vede ca ala isi trage mana si apoi mingea il loveste pe Benzar, fara ca el sa aiba intentie. El abia astepta!

Arbitrii nu mai sunt corupti, dar trecutul ii ajunge din urma si trebuie sa faca lucruri! Dumnezeu le rezolva, insa, pe toate, pentru ca el nu suporta hotia. Rezultatul imi convine, ca am egalat in deplasare. Am stat numai in jumatatea lor, dar jocul nu mai conteaza cand ai un astfel de arbitraj! De ce sa iti bati joc de oameni si sa dai 11 metri asa? Nu ti-e frica ca te vede Dumnezeu pentru asemenea nenorocire? Eu am crezut in egalare pana la final, am stat cu crucea in mana si i-am cerut lui Dumnezeu sa faca dreptate.

Noi, in tur, am avut 11 metri clar la Benzar si nu a dat. De-aia nu vrea CFR arbitri straini. Pentru ca ei au avut prietenii la catarama cu cativa dintre arbitri", a spus Gigi Becali la SPECIAL, IN DIRECT la PRO X.

Pintilii spune că Haţegan nu ar fi trebuit să acorde penalti pentru CFR Cluj şi că eliminarea sa nu a fost corectă

“Eu zic că nu a fost eliminare corectă. Eu am văzut că nu mai ajung mingea şi atunci am retras piciorul. Şi la penalti toţi din vestiar am zis că n-a fost penalti. N-a avut intenţie, n-a avut nimic, pur şi simplu s-a trezit cu mingea în mână”, a spus Pintilii la Digi Sport.

El a precizat că FCSB ar fi putut chiar să câştige partida cu CFR Cluj. “Bine că am egalat, după aspectul jocului cred că meritam. În a doua repriză am dominat clar. Puteam să şi câştigăm pe final. Până la urmă e bine că am luat şi un punct”, a adăugat Mihai Pintilii.

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ovidiu Hoban, consideră că eliminarea lui Mihai Pintilii pentru un fault asupra sa a fost corectă, el precizând că dacă nu ar fi avut apărătoare s-ar fi putut accidenta.

“Poate am avut şi ghinion, ei au ştiu să profite de neatenţia nostră. Sper să învăţăm din greşeli. A fost roşu la Pintilii. Dacă nu aveam apărătoare putea să fie şi mai rău. Steaua este o echipă ofensivă, din păcate nu am ştiut să gestionăm momentul şi am primit gol”, a spus Hoban la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, în care Andrei Peteleu şi Mihai Pintilii au fost eliminaţi şi oaspeţii au egalat în minutul 90+1.