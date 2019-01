Gigi Becali, ANUNŢ-ŞOC despre CSA Steaua. Situaţie GROAZNICĂ pentru echipa Armatei

Gigi Becali este convins ca CSA Steaua se va desfiinta in curand.

"Vreau sa o duc pe FCSB in Liga 2, dar in acelasi timp vreau sa o mai tin si pe CSA in Liga 3. Sa vedem cat mai rezista si CSA ca am inceput sa mai castig din procese. N-au cum sa nu promoveze, sa ramai doi ani in Liga 4 e rusinos" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

DEMENŢIAL! Ce face Gigi Becali când primeşte mesaje pe WhatsApp. "I-am zis şi părintelui că îi dau BLOCK!"

Gigi Becali a vorbit cu Daniel Niculae, prezent in emisiune, despre situatia Rapidului: "Mi-e mila de voi, ca ati facut totul cu banii vostri. Ii lovesc unde ii doare cel mai tare. Ei au ajuns de mila de fapt. Poate o sa promovati in Liga 1, dar n-o s-o bati tu pe Steaua. Spune-mi mie tu un rapidist cu bani multi! Si daca vine unul, o sa trebuiasca sa aveti si jucatori. Ca sa faca cineva bani din fotbal, e greu de facut. Trebuie sa ai scoala lui Becali ca sa faci bani din fotbal. Pe mine ma intereseaza milioanele. Voi sunteti slujitori corecti si buni".