Gigi Becali râde de Dinamo! Gluma care face furori în lumea fotbalului: este tare de tot!

Gigi Becali considera ca Gregory Tade este un transfer perfect pentru play-out.

"E un jucator foarte bun, foarte bun atacant. I-am dat 100.000 de euro cadou ca sa plece. Dar poate face si el ca Tucudean. A plecat de la Steaua si uite, acum, e cel mai bun atacant din Romania, dupa Gnohere. Pai, poate face si el la fel. Pai, e foarte bun pentru play-out, e super atacant pentru play-out", a spus Gigi Becali.

Greogory Tade are 32 de ani si a evoluat pentru FCSB in sezonul 2015-2016, reusind sa marcheze doar 4 goluri in 24 de meciuri. In Romania, atacantul francez a mai jucat pentru CFR Cluj, intre 2013 si 2015.