Gigi Becali, reacţie la vestea despre posibilul său dosar penal: A alege e ceva, a vota este altceva!

Gigi Becali a declarat la România TV că interdicţia pe care a primit-o de la instanţă se referă doar la dreptul de a alege şi a fi ales şi nu are nicidecum treabă cu referendumul. "Asta e meteahna, nu avem inteligenţă, ăsta e neamul nostru. În interdicţie spune clar că nu am voie să aleg pe cineva sau să particip eu la alegeri, dar nu spune că nu are voie să voteze. A alege e ceva şi a vota este altceva", a spus Gigi Becali, la România TV.

Citeşte şi Gigi Becali, la un pas de un nou dosar penal! Autoritatea Electorală Permanentă susţine că omul de afaceri a votat ilegal

"A vota în ceea ce priveşte Constitituţia, care consacră trăirea în societate, nu te poate opri nimeni. E chestie de nuanţă, dar nu avem discernământ juridic", a continuat patronul FCSB.

Autoritatea Electorală Permanentă spune că pe numele lui Gigi Becali se va deschide dosar penal dacă va exista o plângere la adresa acestuia, dar afaceristul nu se teme de acest lucru. "El face plângere penală şi eu rugăciune. Şi îmi dă Dumnezeu judecător bun şi zice: are dreptate Becali. Cu Hristos şi crucea îmi dă Dumnezeu judecător şi îl spulberă pe cel care a făcut plângere satanica şi cu pixul lui Satan", a încheiat Gigi Becali.