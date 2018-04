Gina Pistol, primele declaraţii despre căsătoria cu Smiley

Prezentă miercuri, 25 aprilie, la un eveniment de modă, unde a fost și manechin în prezentarea Dianei Caramaci, Ginuța ne-a vorbit mai mult despre ea şi mai puţin despre Smiley. Am întrebat-o dacă s-a pus problema unei căsătorii între ei, iar răspunsul a fost clar şi la obiect: "De măritat nu știu, nu îmi fac planuri! Sunt sigură că Dumnezeu are el grijă şi de asta. Consider că în viață nimic nu este întâmplător! Am momente când sunt fericită, am momente când am motive de supărare sau de tristețe, sunt un om normal. Felul meu de a fi este acela al unui om optimist. Din cea mai întunecată zi încerc să văd lumina de la lună sau de la stele".

Citeşte şi Laura Cosoi, superbă în luna a 6-a de sarcină. Ziua Mamei, copleşitoare: M-a invadat un val de emoţie care mi-a adus lacrimi în ochi

De asemenea, frumoasa blondină ne-a spus și cum se menține mereu în formă. "Foarte important este să mănânci dimineața. Mănânc omletă dulce sau sărată, depinde cum am poftă, la prânz am ori pui, ori curcan la grătar, alături de broccoli, sparanghel sau salată, gustări între cum ar fi migdalele, ori clementinele, nu în cantități mari, iar seara ceva ușor, o salată sau un pește la grătar. Când îmi e poftă de dulce mănânc ananas și cam atât", a declarat Gina Pistol.