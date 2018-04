Gina Pistol, DETALII DESPRE SARCINA ei. "E cel mai frumos lucru....."

Invitata într-o emisiune TV, Gina Pistol a vorbit despre momentul când va deveni mamă, dar și despre planurile personale de viitor, scrie evz.ro. Deși se apropie vertiginos de 40 de ani, prezentatoarea show-lui "Asia Express" nu dorește să îmbătrânească fără copii.

"Toate la timpul lor. Copil imi doresc si eu. Nu in momentul acesta, dar am inceput sa ma gandesc la asta. Am 37 de ani. Nu vreau sa imbratranesc fara copii. Nu as vrea sa fiu o mama batrana. Asta e cel mai frumos lucru din viata unui om. Slava Domnului, sunt sanatoasa.

Ma simt si arat mai mica de 37 de ani. Cred ca as face si copii frumosi. E foarte usor sa faci copii. Nu o sa fac niciodata un copil pentru a pastra un barbat", a spus îndrăgita prezentatoare de la Antena 1, în direct la Xtra Night Show.

În aceeași emisiune, vedetaTV a vorbit despre propria afacere și de foștii iubiți: "Mi-am deschis propria afacere de cosmetice. Eu am cele doua proiecte si imi merge foarte bine. Eu l-am crescut pe fratele meu, mi-am crescut fiecare iubit in parte", a mai spus Gina Pistol.