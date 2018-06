Gogosi pufoase. Cele mai căutate retete de gogosi

Gogosi pufoase. Cele mai cautate retete de gogosi

Mod de preparare Gogosi pufoase

Se pune faina cernuta in prealabil intr-un castron, in care se adauga aromele si zaharul tos. Se bat galbenusurile cu sarea si se toarna in faina. Se prepara o maia din drojdie, o lingura lapte putin caldut si o lingurita de zahar. Se pune maiaua si laptele batut peste faina si se framanta un aluat pana ce toate ingredientele sunt incorporate. Se incalzeste putin untul, adaugandu-se putin cate putin in aluatul respectiv. Se framanta din nou si se lasa la crescut o ora. Dupa ce a crescut, se intinde pe masa de lucru o foaie cu grosimea de un centimetru, se taie cu paharul, care a fost trecut in prealabil prin faina si se mai lasa la crescut aproximativ 10 min. Se incinge foarte bine uleiul si se asaza in tigaie gogosile. La sfarsit se pudreaza sau se adauga topping (dupa preferinte).

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: