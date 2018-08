HAJDUK SPLIT - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Meci greu în Europa League

HAJDUK SPLIT - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Hajduk Split - FCSB se dispută joi, de la ora 21:45, în prima manşă din turul III preliminar al Europa League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe RomaniaTV.net.

Hajduk Split - FCSB. Echipa probabilă a lui Dică

FCSB (4-2-3-1): Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tănase, Teixeira - Gnohere

Vicecampioana Ligii I forţează o nouă calificare în grupele competiţiilor europene pentru a noua oară în ultimii zece ani. Singura dată când steliştii nu au ajuns în grupe a fost în urmă cu trei sezoane, când au pierdut în faţa lui Rosenborg în playoff. Altfel, roş-albaştrii au cam uitat ce înseamnă grupele Champions League, fiind o prezenţă obişnuită în a doua competiţie a Europei.

Sezonul trecut, tot cu Nicolae Dică pe bancă, FCSB a terminat pe locul secund într-o grupă cu Viktoria Plzen, Lugano şi Hapoel Beer Sheva. S-a calificat în primăvara europeană, dar a fost eliminată de Lazio, deşi a câştigat cu 1-0 meciul tur. În Italia, elevii lui Dică au pierdut cu 1-5.

turul III Europa League

Meciul cu Hajduk Split îi prinde pe roş-albaştri într-un moment foarte bun. Au marcat nu mai puţin de 13 goluri în ultimele patru meciuri, iar evoluţiile au fost de-a dreptul impresionante. În turul precedent au eliminat-o pe Rudar Velenje, după 2-0 în deplasare şi 4-0 pe teren propriu, iar în campionat au făcut un 3-3 cu Dinamo şi un 4-0 cu Poli Iaşi.

Singurul rezultat negativ din acest sezon a fost eşecul din deplasarea de la Astra, scor 0-1, din prima etapă a sezonului. Trebuie să menţionăm că, în cazul în care trece de Hajduk Split, FCSB va da pept în playoff cu învingătoarea dintre Slovan Bratislava şi Rapid Viena.

Hajduk Split are suporteri pătimaşi, însă o echipă mai slabă valoric decât FCSB. În turul anterior a trecut cu dublă victorie de Slavia Sofia,1-0 acasă şi 3-2 în deplasare. Campionatul l-a început prost, cu un singur punct luat în primele două etape.

Nicolae Dica si-a primit atacantul asteptat: Raul Rusescu a semnat pe doi ani cu FCSB, insa are o mare problema. N-a mai jucat meciuri oficiale in ultimii ani la Osmanlispor. Atacantul a facut insa pregatirea de vara cu echipa turca si este aproape de forma optima. Rusescu a facut deplasarea cu FCSB in Croatia, insa are sanse mici sa debuteze.



"Trebuie sa fim precauti cu el, a jucat un singur amical, dar s-a antrenat cu fosta echipa. E destul de pregatit. Trebuie sa-l aducem la nivelul echipei curand, asa am facut si cu Gnohere care a revenit dupa operatie si a intrat rapid in echipa.", a spus Dica in Croatia.

Dica e fericit pentru evolutiile lui Morutan si e convins ca mijlocasul adus de la Botosani va ramane cu picioarele pe pamant.

"Morutan a avut evolutii bune, am avut discutii el, e un caracter frumos si nu cred ca se va schimba cu aceste declaratii. Este un copil modest si este constient ca nu a realizat deocamdata nimic.", a spus Dica.

Dica le-a cerut victoria elevilor sai cu Hajduk, insa si un egal ar fi un rezultat bun pentru a forta calificarea in playoff.

"Orice rezultat pozitiv ne da o sansa in plus la calificare. Gandirea mea e cat mai sus si imi doresc sa reusim maximul. Daca vom face un rezultat de egalitate vom ramane in cursa de calificare".

Tinerii jucători de la FCSB vor da un examen important joia viitoare, în manşa tur cu Hajduk Split din Europa League. Fanii croaţi crează o atmosferă fantastică la fiecare meci de pe teren propriu, chiar şi la duelul cu Slavia Sofia, din turul precedent, asistând peste 30 de mii de spectatori.

FCSB vrea să facă încă un pas spre calificarea în grupele Europa League. Pentru asta, roș-albaștrii trebuie să treacă în turul 2 preliminar de Hajduk Split.

Becali e optimist

Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi ca și calificată în play-off-ul Europa League, chiar după meciul tur din Croația.

”Am o linişte, aşa. Iertați-mi optimismul, dar eu cred că ne vom califica încă de mâine! Vom bate la două goluri diferență. Ei dau un gol și noi dăm trei. O astfel de victorie înseamnă calificare. Sunt foarte liniștit. Nu știu de ce, dar am o liniște interioară. Nu îmi explic de ce. E ca o presimțire. Noi avem o echipă foarte valoroasă și mâine vom vedea unde poate ajunge.

Nu o să fie probleme din cauza fanilor. Fotbaliști sunt bărbați. Man, care va juca sigur, nu se va speria. El știe că trebuie să joace fotbal. Pot să fie și tancuri în jurul lui! Asta e bărbăția fotbalistului. În plus, numărul mare de fani poate fi în favoarea noastră. Dacă vom avea 1-0 și vom avea posesie, fanii vor începe să înjure propria echipă.

Dacă vrem cupele europene, trebuie să trecem de Hajduk! Dacă vrem în Europa League, trebuie să-i scoatem pe croați și gata", a declarat Gigi Becali.

Miză financiară importantă pentru croați

Croații sunt montați să ajungă în play-off, iar conducerea clubului le-a promis jucătorilor prime importante, dacă vor reuși să elimine echipa lui Dică.

Astfel, dacă cei de la Hajduk vor trece de FCSB, vor încasa prime în valoare de 150.000 de euro. Fiecare jucător va primi câte o primă în funcție de contract, cea mai mică fiind 10.000 de euro. Dubla cu FCSB are o miză crucială pentru antrenorul Zeljko Kopic. El ar putea fi demis dacă nu va reuși accederea în play-off.

"Au o echipă de calitate şi ne aşteaptă un meci plin de provocări. Trebuie să ne pregătim bine şi să jucăm mai bine decât în ultimele meciuri. Putem câştiga meciul de pe teren propriu. Trebuie să fim foarte atenţi în defensivă şi să avem posesia pentru a putea profita de fiecare şansă pe care o vom avea.

Sper să ne ridicăm la aşteptările fanilor, care vor crea o atmosferă incredibilă pe stadion. Suntem siguri că vom obţine o victorie înainte de returul de la Bucureşti", a declarat Bozo Mikulic.

Fanii croați, la înălțime

Adversara celor de la FCSB din turul 3 preliminar al Europa League, Hajduk Split, e recunoscută pe plan european și prin fanii săi. E al doilea club din Croația, ca importanță, după Dinamo Zagreb, însă suporterii săi formează cea mai veche facțiune de ultrași din Europa și una dintre cele mai dure.

"Ne-am născut pregătiți. Cine nu e pregătit nu are ce să caute la FCSB, fosta Steaua și actuala Steaua și viitoarea Steaua. (nr. Vă mai sperie vreo galerie externă?) Am fost la Varșovia, știu ce e pe Poljud. Cernat a jucat acolo și știți ce relație am eu cu Cernat. Sunt buni, dar nu sunt la nivelul Legiei, cred eu. Doar că va fi foarte cald. În 2004 când am fost la Sofia, la fel, era nebunie mare dar ne-am făcut treaba și am plecat calificați" a declarat Mihai Stoica la plecarea către Croația.

Filmul incidentelor provocate de Torcida Split:

în 1961, la 11 ani după înființare, ultrașii din Torcida Split au atacat un arbitru pe teren, după ce acesta anulase un gol

în 1974, suporterii le-au transmis oficialilor din armată, prezenți la un meci, să iasă de pe teren și i-a forțat să o facă în cele din urmă

în 1984, Hajduk a primit interdicție trei ani în cupele europene după un ritual straniu. Mai exact, suporterii au sacrificat un cocoș pe teren înaintea unui meci cu Tottenham

în 1988, după ce își ispășiseră suspendarea, a urmat o altă suspendare. Fanii au distrus tot ce au întâlnit în cale în orașul Marseille, după un meci din cupele europene

în 1990, jucătorii lui Hajduk au scăpat ca prin minune de la bătaie, după ce membrii din Torcida Split au intrat pe gazon la un meci cu Partizan Belgrad

în 2000 rivalitatea cu Dinamo Zagreb și-a consumat unul dintre cele mai violente momente în finala Cupei

în 2001, un an mai târziu, ultrașii d-au bătăt din nou cu rivalii de la Dinamo Zagreb și de această dată tot într-o finală de Cupă

în 2017, într-un meci cu Everton din Europa League, fanii croați s-au bătut cu oamenii de ordine de pe stadionul britanicilor

în acest an, cinci jucători de la Hajduk, Memolla, Futacs, Hamza, Savvas și Said, au fost bătuți de fani din cauza rezultatelor proaste. Cel mai grav a fost atacantul Futacs, care a primit îngrijiri medicale

Torcida Split are "ramuri" și în alte țări, fiind în relații "înfrățite" cu omologii de la Benfica

Jakolis și-a "vândut colegii" croaţilor

Antonio Jakolis a acordat un amplu interviu în presa din Croaţia înainte de dubla dintre Hajduk şi FCSB. Jucătorul vicecampioanei i-a pus în gardă pe adversari în legătură cu 4 fotbalişti ai roş-albaştrilor: Gnohere, Bălaşa, Pintilii şi Tănase.

Revenit după împrumut la FCSB în această vară, Jakolis a evoluat în returul cu Rudar, din turul doi preliminar al Europa League. Probabil în dubla cu Hajduk nu va fi titular, însă croaţii l-au contactat pentru a afla secretele roş-albaştrilor. Jakolis a evoluat în 2013 pentru echipa din Split şi abia aşteaptă reîntâlnirea cu fosta echipă. În ceea ce o priveşte pe FCSB, aceasta are mai multe atuuri pentru a trece mai departe.

"Posesia este marele nostru atu, suntem foarte buni la asta. Plus că nu s-au făcut multe schimbări la echipă faţă de anul trecut. De obicei, aducem cei mai buni jucători din România, dar acum s-a mers pe continuitate. Asta înseamnă mai multă omogenitate. Cei mai buni jucători sunt Gnohere, atacantul, Bălaşa, Pintilii şi Tănase", a explicat Jakolis, slobodnadalmacija.hr.

Întrebat despre favorita dublei, Jakolis anticipează un duel extrem de echilibrat: "Şansele sunt 50-50. Hajduk e uşor favorită pe teren propriu, aşa cum şi noi vom fi favorizaţi când vom juca acasă. Oricum, Hajduk e cel mai puternic adversar pe care îl puteam întâlni în această fază. Dar vrem să ajungem în grupe şi suntem pregătiţi să trecem de orice adversar".

Croații au vândut un jucător în Ligue 1

Mijlocaşul Toma Basic s-a transferat de la Hajduk Split la Girondins de Bordeaux cu o zi înaintea meciului dintre echipa croată şi FCSB, din manşa întâi a turului 3 preliminar al Europa League, scrie France Football.

Toma Basic, care are 21 de ani, a semnat pe patru ani cu Bordeaux, suma transferului fiind de 3,5 milioane de euro. În turul 2 preliminar al Europa League, Basic a evoluat la Hajduk în dubla cu Slavia Sofia (1-0 acasă, 3-2 în deplasare). El a fost folosit din minutul 53 în tur şi a fost integralist în retur.

În această vară, Hajduk Split i-a mai vândut pe Karlo Letica si pe Zvonimir Kozulj. Aceasta nu ar fi ultima plecare de la Hajduk înaintea meciului de joi, cu FCSB. Presa din Croaţia mai scrie că şi căpitanul Zoran Nizic ar putea părăsi după 6 ani pe Hajduk.