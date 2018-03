HOROSCOP 15 martie 2018: Mijlocul lunii astrologice, se anunţă schimbări importante. Previziunile zilei

HOROSCOP BERBEC

Ai dreptatea de partea ta, ca atare nu ai de ce sa-ti faci griji cu privire la verdictul actiunii care te preocupa acum. Adevarul va invinge, deci linisteste-te, nu te mai framanta atata cu scenarii cu tenta negativista, pesimista, panicarda, vazand in jurul tau doar inamici care umbla cu mijloace incorecte.

Tu te afli pe un teren stabil, sigur, legal si nimeni nu se poate opune acestei situatii. Cat timp tu faci totul ca la carte si nu te simti vinovat de nimic nepotrivit situatiei de fata, vei ajunge mult mai repede la victoria finala, ca atare continua sa lupti pentru a scoate la lumina realitatea! Binele intotdeauna invinge!



HOROSCOP TAUR

Te simti bine printre oameni, pentru ca descoperi in jurul tau tot felul de personalitati pe care le simti pe aceeasi lungime de unda. Unii iti pot fi prieteni apropiati, in fata carora iti este usor sa-ti deschizi inima. Altii sunt colegi de nadejde pe care te poti baza in proiectele incepute.

Ofera-le si tu ceea ce stii mai bine, ceea ce ai in minte si in suflet, pentru ca si ceilalti au nevoie de companie, la fel ca si tine. Si ei asteapta enorm de la persoana ta, deci dedica-te lor cu incredere, pentru ca veti avea cu totii senzatia unei zile in care v-ati mai imbogatit cu ceva.

HOROSCOP GEMENI

Adu-ti aminte de vremea cand erai copil si visai frumos, la lucruri pe care unii spuneau ca exista doar in basme. Dar tu mai crezi inca in povesti si construiesti castele superb si bine faci, pentru ca uneori, in goana cotidiana dupa lucrurile marunte ale vietii, uitam sa visam si sa credem cu tarie in visele noastre.

Tu dai dovada de o imaginatie debordanta, de o creativitate iesita din comun, dar, mai presus de orice, de o capacitate fantastica de a vizualiza tot ceea ce doresti sa devina intr-o zi realitate.

Tu vorbesti despre visele tale ca si cum ar fi deja implinite, palpabile, materializate, iar aceasta atitudine te ajuta sa ajungi mai repede la rezultatele dorite. Nu va fi, ci la tine… deja este!

HOROSCOP RAC

O binefacatoare gura de aer proaspat apare datorita unei sume de bani care intra azi in posesia ta. Parca te mai linistesti si tu, scapi de un stres care te apasa pe suflet, si chiar ai curajul sa faci planuri cu acei bani, pentru ca vin exact cand aveai mai mare nevoie de ei.

Fii totusi cumpatat in administrarea banilor, pentru ca ai de ales intre a-i canalizezi pe toti intr-o singura directie sau spre mai multe, mai mici, care ar putea fi echilibrate dintr-un foc. Cantareste atent incotro e mai bine sa investesti acum acesti bani.

HOROSCOP LEU

Ai sperat mult de la un eveniment spre care ti-ai canalizat toata energia si, cand colo, rezultatele sunt mult sub asteptari. Esti dezamagit, desigur, pentru ca la cat de mult ai muncit, ai fi dorit cu totul alte rezultate. Nu trebuie sa renunti, nici sa te opresti din elan.

Sunt hopuri inerente in orice proiect important, iar tu dai azi piept cu o astfel de piedica in care iti sunt puse la incercare rezistenta, rabdarea, vointa de a trece peste orice! Nu te lasa pagubas de la un banal impas, ci aduna-ti fortele pentru etapa urmatoare. Acum iei doar o mica pauza!

HOROSCOP FECIOARA

Altadata te simteai foarte bine in mediul in care te afli azi, dar acum parca s-a intors totul pe dos. In loc de prietenie, amabilitate si buna intelegere, totul pare blocat intr-un punct mort de unde nimic nu se mai misca. Inainte de a judeca situatia, mai lasa o zi, doua, sa treaca, fara a lua masuri drastice, pentru ca poate fi doar un impas trecator.

Daca vei dori sa parasesti acest mediu doar pentru ca acum lucrurile merg prost, peste un timp s-ar putea sa regreti ca ai fost atat de transant si nu ai incercat macar sa intelegi ce a stat la originea tensiunilor.



HOROSCOP BALANTA

Daca pleci la drum, va fi o calatorie fructuoasa, in care ai ocazia de a intalni exact oamenii de care ai nevoie intr-un proiect important. Faci cunostinte noi, primesti idei sau solutii interesante ce merita puse in aplicare, iar succesul oricarei colaborari este asigurat.

Daca vrei sa ai o zi de succes, ia legatura cu oameni din alte orase sau alte tari, pentru ca cele mai profitabile roade apar din colaborarile la distanta. Un telefon, un mesaj primit de departe sau o deplasare in plan geografic se pot solda cu rezultate demne de mandrie.



HOROSCOP SCORPION

Esti la o rascruce de drumuri si ai doua cai diferite de mers, dar desi ambele au multe de oferit, tu ai atractie doar spre una din ele. Nu te lasa insa atras de prima varianta, ar fi bine sa cunosti ceva si din a doua directie pe care o ai la dispozitie, ca nu cumva sa alegi ceva si mai apoi sa descoperi ca ar fi fost mai buna a doua varianta.

Nu te arunca la primul impuls, mai amana un pic decizia si pune in balanta cele doua propuneri ca sa fii sigur ca ai ales corect.

HOROSCOP SAGETATOR

Lumea te priveste cu un respect deosebit astazi, pentru ca emani un aer de intelept, de bun cunoscator al lumii, pentru ca ai acumulat in timp o experienta bogata si acum esti in pozitia cea mai adecvata pentru a da altora lectii.

Si tu ai invatat de la altii, inainte, si acum a venit vremea ta sa transmiti celor care au nevoie de tine, tot ceea ce stii, e o placere sa descoperi in preajma ta ochi care te privesc admirativ si urechi deschise palnie pentru a capta toate informatiile de la tine.

Nici tie nu-ti vine sa crezi ca lumea tace cand vorbesti tu, ca unii iau notite din ceea ce le impartasesti, semn ca mesajul tau este ascultat, auzit, apreciat si pus in aplicare cu maxima incredere.

HOROSCOP CAPRICORN

Desi nu este o zi deosebita prin preocuparile asupra carora te apleci, este totusi o zi plina de piedici. Multe si marunte, nesemnificative in fond, dar devine enervant sa le descoperi la fiecare pas.

Fa totul cu rabdare, nu incerca sa sari peste etapele care ti se par pe moment neimportante, pentru ca exact ele pot contine informatii ce se vor dovedi a fi esentiale. Ia totul pas cu pas, in ritmul firesc, si vei fi multumit de rezultate, dar nu visa evenimente extraordinare pentru ca nu apar azi.

HOROSCOP VARSATOR

Uneori, ca sa poti duce mai departe un proiect, e nevoie si de finaluri bruste. Daca vezi ca un plan nu mai evolueaza de la o vreme, e semn ca ce a fost de facut pe acel nivel e deja incheiat si ar trebui sa mergi mai departe, deci sa te apuci de alta etapa.

Asta trebuie sa faci si tu azi: pui punct aici pentru ca, de maine, sa te apuci de nivelul urmator, cu alta energie, cu alt elan.

Ar semana cu un abandon din senin, dar e mai bine sa spui drastic stop, sa inchizi definitiv acel capitol care nu mai are nici un rol in ceea ce se cladeste acum sub ochii tai si sa treci la nivelul urmator ca sa continui de acolo constructia, fara sa te tot intorci la un etaj inferior, deja terminat!

HOROSCOP PESTI

Cel mai mare dusman al zilei e in mintea ta, pentru ca de acolo vin tot felul de semnale negative care te opresc inaintea oricarei initiative. Ai vrea sa faci multe, dar mereu ceva te tine pe loc si acestea sunt fricile si slabiciunile tale pe care le lasi sa se manifeste in voie.

Lupta cu ele, nu le lasa sa te domine, pentru ca vei bate pasul pe loc fara sa duci la indeplinire ceea ce ai decis. Chiar daca ai spune ca e vocea intuitiei cea care te mai trage de maneca, daca depasesti aceste obstacole, vei vedea ca esti capabil de mai multe lucruri decat ai putea crede! Da, poti, deci lupta cu propriile limite!