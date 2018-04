HOROSCOP 18 aprilie 2018. O zi cu discuţii aprinse, o zodie primeşte o veste bombă. PREVIZIUNILE ZILEI

HOROSCOP BERBEC

Esti aproape de un prieten care trece prin momente dificile, mai ales in privinta banilor, dar noroc ca esti alaturi de el pentru a-l ajuta sa treaca peste acest impas.

Esti omul care stie ce inseamna sa evaluezi totul prin prisma banilor, de aceea te pui in pielea celuilalt si iti dai seama prin ce trece cand rezervele sale financiare sunt atat de fragile. Il ajuti cum poti: cu un sprijin moral sau cu unul material, depinde care iti este tie la indemana, pentru ca vrei cu adevarat sa nu sufere.



HOROSCOP TAUR

Nu te poti pune de acord cu persoana iubita, pentru ca tu ai o viziune asupra unor evenimente, iar celalalt crede cu totul altceva. La originea neintelegerilor voastre se afla diferente mari de gusturi si o varietate mare de sentimente, pentru ca ceea ce tie iti poate genera placere, poate declansa respingere in sufletul celuilalt.

Trebuie sa stati de vorba ca sa va exprimati mai clar dorintele, pentru ca e posibil sa va doriti amandoi acelasi lucru, la un moment dat, dar nu stiti sa spuneti eficient ce simte fiecare.



HOROSCOP GEMENI

Incearca sa te detasezi de lucrurile cotidiene pe care oricum le vei gestiona asa cum trebuie. E vremea sa ai curajul sa zbori un pic, sa te ridici de la sol, de la micimea vietii de zi cu zi, catre scopuri mai inalte, catre teluri mai indraznete, catre orizonturi mai greu accesibile.

Poti, dar numai de tine depinde sa lasi deoparte chestiunile materiale, problemele de acasa si grijile de la serviciu, si sa privesti mai sus de ele. Ridica privirea din pamant si descopera cat de larga e lumea, cat de inalta e, cat de departe poti ajunge, dar primul pas e acela de a avea curajul sa deschizi ochii sa vezi dincolo de limitele stramte ale firescului.



HOROSCOP RAC

Rupe-te de urgenta de acel obicei care stii si tu ca nu-ti face bine, indiferent ce te tine legat de o stare de dependenta nesanatoasa. Ca e tutunul, ca e netul, ca e o iubire periculoasa, toate fac din tine un sclav, iar tu esti intr-o faza a vietii tale cand trebuie sa ai curajul sa te eliberezi de tot ce te tine captiv.

E greu, dar vei vedea ca intr-un acces de furie, ai fi in stare sa spui stop si sa arunci pe fereastra sursa captivitatii tale. Da, iti va lipsi enorm, vei intra in sevraj, vei tanji dupa el o luna, dar daca reusesti, vei descoperi dintr-o data cat de multe alte optiuni ai la dispozitie. Mult mai bune, mai frumoase, mai sanatoase, deci hai, curaj si elibereaza-te!



HOROSCOP LEU

Ai o discutie matura, serioasa, cu un efect fantastic asupra psihicului tau, de parca ai sta de vorba cu un preot, cu un psiholog, cu un profesor demn de tot respectul pentru ceea ce are sa-ti transmita. El devine sursa emotiilor tale de varf, dar sunt emotii constructive, datatoare de incredere, de siguranta, de stabilitate in viata ta.

Vocea lui iti inspira liniste si securitate, sfaturile lui sunt generatoare de calm, deci e o reala placere sa-i fii alaturi cat timp ai atatea lectii utile de primit prin intermediul sau. Stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti transmita, pentru ca pot fi extraordinare lectii de viata, care iti pot schimba modul de a gandi si de a actiona in unele situatii cheie.

HOROSCOP FECIOARA

Faci o analiza la rece a resurselor financiare de care dispui si rezultatul nu prea e vesel. Discuti cu partenerul de viata despre veniturile fiecaruia si descoperi ca exista un mare deficit in buget, pe care trebuie sa-l echilibrezi cumva. Pe partener nu te poti baza, pentru ca nu are de unde oferi mai mult, deci singura salvare esti tu.

Gasesti tu o solutie profitabila de a mai face rost de un ban, aratand o imensa compasiune fata de nevoile si lipsurile celui de langa tine. Ba esti deschis la gesturi caritabile chiar din putinul pe care-l ai.



HOROSCOP BALANTA

Vestea bomba care cade azi in calea ta te lasa fara replica, de parca s-ar destrama un mare vis. Revii cu picioarele pe pamant in cel mai abrupt mod si e normal sa fii debusolat si trist. Risti chiar sa aluneci spre depresie, spre o zona sensibila a psihicului tau, dar daca ai avea alaturi de tine pe cei dragi, nimic nu va fi greu de trecut.

Accepta grija celor care tin cu adevarat la tine, pentru ca vorbele lor de incurajare, semnele lor de afectiune vor contrabalansa perfect situatia si vei incepe sa vezi, chiar si in cel mai negru punct, o raza de lumina. Nu lupta singur cu problemele.



HOROSCOP SCORPION

Esti cam nervos si nu se prea poate discuta cu tine. Raspunzi agresiv oricaror propuneri, refuzi invitatiile de a te alatura unor actiuni ce te-ar solicita la maximum, ba chiar dai cu piciorul unor lucruri care ti s-ar potrivi de minune.

Esti ostil si asta se vede dupa tonul pe care-l folosesti, dupa furtunile pe care le generezi in jurul tau, dupa atitudinea violenta pe care o abordezi, mai ales cand e vorba de aspecte cu care nu esti de acord. Calmeaza-te, altfel plantezi peste tot doar samanta de scandal.



HOROSCOP SAGETATOR

Degaji un aer misterios azi in ochii celor din jur, incat multi nici nu stiu cum sa se apropie de tine. Pentru unii degaji prestanta, respect, admiratie, pentru altii pari de nepatruns, ai un aer distant ce le spune tuturor ca trebuie sa tina distanta!

Chiar daca vezi in ochii unora teama de a-ti vorbi, fii tu cel care le deschide usa spre dialog, cel care coboara la nivelul lor, pentru ca aerul superior pe care il abordezi nu e nicidecum un semn de infatuare sau orgoliu.

Esti, de departe, cu un cap deasupra multora, dar poti folosi aceasta pozitie superioara pentru a deveni un exemplu demn de urmat pentru altii. Daca tu ai ajuns aici, si ei pot, deci arata-le cum!

HOROSCOP CAPRICORN

Discutia pe care o ai azi cu reprezentantul unei institutii iti ofera startul ideal catre o directie noua. Ai terenul asigurat pentru un succes de toata frumusetea, avand de partea ta si legea, si instrumentele corecte pentru a ajunge la un rezultat bun.

Vestea oficiala pe care o primesti este stimulativa incat ar fi bine sa pui imediat in practica ideea pe care o ai, pentru ca ai de acum fundamentul necesar unui proiect de succes. Nimic nu te mai opreste din elan, ci sunt intrunite toate conditiile.



HOROSCOP VARSATOR

Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu fie doar un foc de paie.

Totusi, la cheful de noutate care te cuprinde azi, nu poti sta degeaba, ci sigur te apuci de o activitate noua, dinamica, palpitanta, care iti pune bine in valoare spiritul de initiativa. Mobilizeaza-i si pe altii in acest proiect, ca sa poata evolua ca la carte.



HOROSCOP PESTI

Cand nu mai sperai nimic bun, iata ca apar si miracolele, dar ele nu vin cu forta in calea ta. Trebuie sa iti doresti ca lucrurile bune sa se materializeze, pentru ca daca tu continui sa ramai captiv intr-o zona sumbra a psihicului tau, e si normal sa nu gasesti nimic optimist de care sa-ti agati sperantele.

Sunt multe lucruri superbe in calea ta care merita valorificate, dezvoltate, descoperite, scoase la lumina, dar daca iti torni singur cenusa in cap, cum sa le observi? Poate iubirea e cea care te ingrijoreaza, dar daca una s-a sfarsit, o alta e foarte aproape de tine, gata sa sune la usa ta! Deschide sufletul si zambeste si orizonturile se lumineaza din nou!