HOROSCOP 19 FEBRUARIE 2018: Cum începi săptămâna în funcţie de zodie. Previziuni detaliate pentru luni

HOROSCOP BERBEC

Te lasi complet la dispozitia unui companion care te indruma in directia decisa de el. E un semn de imensa incredere din partea ta si, desi habar n-ai incotro duce aceasta cale, nu te opui absolut deloc ghidului tau.

Vrei sa-i demonstrezi cat de mult crezi in sfaturile sale, poate si pentru ca ai mai facut-o si altadata si nu ti-a tradat increderea, ca atare abordezi o atitudine supusa, docila, pasiva, lasandu-l doar pe celalalt sa ia decizii si sa traseze directia.

Vei fi multumit de ceea ce te asteapta la capatul acestui drum, ca atare nu incerca sa-ti expui punctul de vedere acum. Sfaturile acestui prieten sunt foarte bune!

HOROSCOP TAUR

Ai facut parte, o vreme, dintr-o echipa bine inchegata in care ai jucat si tu un rol important. Fiecare si-a pus in joc valorile, talentele, ideile, si roadele incep sa se arate. Tu ai adus aici o contributie grozava de idei creative, de solutii interesante, dar in acelasi timp ai acceptat cu bucurie si ideile altora.

V-ati pus la un loc, fiecare, propria investitie de energie, si acum sarbatoriti, laolalta, victoria. A fost o activitate de calitate, care are acum rezultate dintre cele mai bune. Va felicitati unii pe altii, recunoscandu-va sincer si reciproc influenta si contributia.

HOROSCOP GEMENI

Nu orice victorie vine la pachet cu un sentiment de bucurie si implinire, ci uneori e insotita si de tristete. Culmea, dar se mai intampla, si acelasi lucru il resimti si tu acum, de parca, pentru a ajunge aici, ai platit un pret mult prea mare si nu te poti bucura pe deplin de ceea ce ai obtinut.

Nu mai trece in revista eforturile depuse, greutatile prin care ai trecut pentru a ajunge aici, sacrificiile acceptate sau cine stie ce alte evenimente nedorite care au marcat evolutia ta de pana in acest moment.

Incearca sa ierti si sa uiti ceea ce n-a mers ca la carte, ca acum sa scoti in evidenta doar punctele forte ale acestui drum. Sarbatoreste succesul, nu mai deplange esecurile anterioare. Ce-a fost a fost!

HOROSCOP RAC

Dragostea cere si un dram de luciditate, nu ajung doar visele frumoase si declaratiile pompoase in doi. Incearca sa revii cu picioarele pe pamant dupa o perioada in care ai plutit confuz printre nori. A venit vremea sa si construiesti ceva, nu doar sa visezi la ingerasi roz si fluturasi multicolori.

Trebuie sa arati ca iubesti prin gesturi vizibile si clare. Chiar daca te simti bine acolo sus, aerian si indragostit lulea, trebuie sa transpui iubirea si in proiecte la care sa pui umarul pentru a le consolida si ridica prin eforturi concrete alaturi de cel drag. Vrea fapte, nu vorbe!

HOROSCOP LEU

Cauta adanc in sufletul tau si gaseste acea picatura de fragilitate pe care incerci s-o tii ascunsa, din nevoia de securitate. Nu vrei sa arati lumii ca poti fi si sensibil, ca ai si tu defectele si temerile tale, si de aceea le ambalezi pe toate intr-o aura atotputernica si rationala.

E bine sa ai un scut protector la indemana, numai ca sunt momente in care e recomandabil sa lasi garda jos si sa scoti la lumina sufletul. Asa vei face si azi, cand nu vei mai rezista emotiei si suspini la o situatie pe care altadata ai fi gestionat-o lucid, mental, rece. Clar ca cineva te-a ingenuncheat cu un impuls emotiv nemaiintalnit!

HOROSCOP FECIOARA

Prietenii nu raspund intotdeauna prezent asa cum ai dori tu, dar nu trebuie sa le pui la indoiala intentiile sau sentimentele. Trec si ei prin propriile momente dificile cand nu sunt atenti la nevoile celor din jur, ca atare, exact acum cand ai chemat pe cineva drag alaturi de tine sa te incurajeze, el fuge de tine.

Incearca sa fii tu cel care ii sta aproape intr-un astfel de moment, deci nu-l considera nici egoist, nici insensibil, ci incearca sa intelegi tu ce se petrece in inima lui. Poate chiar distanta la care te tine e o dovada de prietenie adevarata, ca sa nu te implice si pe tine in problemele sale. Vrea sa le rezolve singur.

HOROSCOP BALANTA

Cu calm, dibacie si dexteritate, esti capabil de o multime de lucruri, deci nu sta degeaba nici azi, ci pune mana serios pe unelte si incepe sa te folosesti de spiritul intreprinzator cu care esti inzestrat.

Iti poate veni azi o idee atat de grozava, incat ar merita sa i te dedici ei in totalitate pe parcursul urmatoarelor luni, pentru ca poate aduce si mari satisfactii, si un profund sentiment de implinire interioara, dar, cel mai mult, o senzatie de liniste, de asezare a lucrurilor pe un fagas mai sigur.

Cheia tuturor lucrurilor este cumpatarea, simtul masurii, deci fa totul in limite normale: la timpul potrivit, in modul potrivit.

HOROSCOP SCORPION

Esti pe drum inca, mai ai cale lunga de parcurs pana ajungi acolo unde ti-ai propus, ca atare nu insista sa sari peste etape sau sa schimbi mersul normal de evolutie. Tu esti doar o pana dusa de curent, ca atare nu ai puterea, deocamdata, sa te opui sau sa alegi alt sens.

Esti dus de vant unde vrea si cum vrea el, dar ai incredere ca esti la locul potrivit si acest vant te duce acolo unde trebuie.

Nu e momentul nici sa iei atitudine, nici sa trasezi neaparat o anumita directie, ci esti intr-o faza in care chiar e buna pasivitatea aceasta: te lasi in voia curentului fara sa faci nimic, gandind pozitiv ca esti pe calea cea buna spre tinta adecvata tie.

HOROSCOP SAGETATOR

Pornesti intr-o noua aventura, dar trebuie sa faci acest pas cu un dram de maturitate, ca sa n-o iei in gluma. Nu e o joaca, desi la inceput pare doar o tatonare, dar dupa primii pasi vei vedea ca se complica lucrurile si nu ai voie sa te distrezi pe seama drumului tocmai inceput.

Ar fi perfect daca ai avea si o strategie foarte bine pusa la punct, pe etape clare, sa nu faci nimic la voia intamplarii, si sa te gandesti la acest demers pana departe, pana la ultimele capitole. Chiar daca acum vezi doar etapa aceasta sau pe cea imediat urmatoare, gandeste-te ca orice gest facut acum va avea efecte pe termen lung de acum incolo.

HOROSCOP CAPRICORN

Treci printr-o provocare interesanta care cere de la tine o investitie masiva de resurse, dar le ai pe toate la dispozitia ta! Trebuie sa te ridici pentru drepturile tale, daca simti ca sunt incalcate, si sa faci tot posibilul sa-ti impui principiile in care crezi cu tarie, mai ales daca e vorba de adevar incontestabil.

Oricat de dura ar fi lupta pentru a recastiga ceea ce iti apartine de drept, merita sa faci tot ce-ti sta in putinta, pentru ca ai toate sansele sa reusesti. Alege-ti cu intelepciune si grija armele forte pe care sa le investesti in acest conflict, pentru ca nu toate se potrivesc in situatia de fata. Fa totul ca la carte, corect, cinstit, ambitios!

HOROSCOP VARSATOR

Nimeresti intr-un mediu foarte placut, in care planeaza armonia si buna intelegere. Mai rar ai parte de asemenea anturaj atat de compatibil cu tine, deci fa tot posibilul sa te integrezi in acest spatiu si sa fii ca si ceilalti: calm, amabil, placut, amuzant!

Este exact locul in care te vei relaxa cel mai bine, considera-l o evadare din cotidian, din acele locuri tensionate si triste, deci profita de aceasta ocazie de a te alatura lor.

Nici nu credeai ca mai exista oameni atat de relaxati si cu un tonus atat de bun, si, daca te alaturi lor, te molipsesti si tu de buna dispozitie. Alaturi de ei, uiti de orice probleme si redescoperi pacea interioara si exterioara oglindita intr-un zambet cald.

HOROSCOP PESTI

Ar fi trebuit sa pleci azi la drum, dar esti nevoit sa renunti in ultima clipa, ori pentru ca apare altceva mai important de facut, ori pentru ca acea calatorie nu-si mai are rostul.

Daca nu este obligatoriu sa pleci acum la drum, ci poti rezolva problema cu un simplu telefon, ar fi bine sa faci acel lucru, pentru ca ar fi alte lucruri mult mai interesante de facut in acelasi timp.

Ceva nu va iesi conform planurilor pe parcursul calatoriei, si te intorci acasa cu sentimentul ca ai pierdut inutil ziua la drumuri. Amana eventualele deplasari, daca nu sunt tocmai urgente! Mai pot astepta...