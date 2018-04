HOROSCOP 25 APRILIE 2018: Luna este destul de rigida şi orgolioasa în Leu, cum sunt afectate zodiile. PREVIZIUNILE ZILEI

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Esti predispus la excese, iti lipseste simtul practic si te poti foarte usor iluziona, mai ales cand e vorba despre latura materiala a vietii si despre bani in special. Asadar, iti recomand sa eviti cheltuielile impulsive si investitiile hazardate. De asemenea, incearca sa nu crezi tot ce ti se spune, mai ales daca ti se fac promisiuni fara nicio baza reala.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Luna se afla si astazi in zona sufletului si este tensionata de planetele din zona personalitatii, ceea ce inseamna ca se pot reactiva niste nemultumiri si frustrari, fie legate de statutul si imaginea ta profesionala, fie in ce priveste unele initiative care s-au blocat undeva pe drum. Cu alte cuvinte, este mai degraba o zi de introspectie, in care ai nevoie de tihna, liniste si intimitate.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Aspectele tensionate pe care Luna le formeaza in zona comunicarii iti pot aduce incurcaturi in ce priveste documentele, transmiterea informatiilor, calatoriile sau examenele. Asadar, incearca sa-ti tii firea, chiar daca ti se mai rastalmacesc vorbele, daca ratacesti acte sau se anuleaza intalniri. Evita reactiile disproportionate, chiar daca ai sentimentul ca vorbesti alta limba decat cei din jur.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Banii sunt punctul nevralgic, astazi, in sensul ca e posibil sa intarzie niste plati sau sa apara mici neintelegeri legate. Lucrurile se vor aseza, pe masura ce clarifici cu tact, diplomatie si mai ales cu argumente bine plasate, situatia. Daca e nevoie sa-ti negociezi pozitia intr-o echipa, bazeaza-te pe tine si pe ceea ce stii tu ca poti fi si face. Pe de alta parte, evita sa iei bani cu imprumut ori sa faci investitii la sfatul prietenilor.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Zona carierei este activata in aceasta perioada si se pare ca acolo e necesar sa-ti revizuiesti atitudinea, sa reformulezi niste relatii cu sefi sau colaboratori, sa revii asupra unor proiecte initiate mai demult pentru a aduce niste ajustari. De altfel, este o perioada benefica, dar depinde de unde o privesti. Daca reusesti sa vezi in tot ce se intampla ceva util si constructiv, iti va fi mult mai usor sa accepti obstacolele si neintelegerile care pot aparea in sfera pofesionala.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

E clar ca nu prea ai dispozitie necesara pentru socializare si nici prea mult chef de munca nu ai. De altfel, chiar ti-as recomanda sa nu-ti incarci foarte mult agenda, ci mai degraba sa iti faci timp pentru odihna, relaxare sau ingrijire personala. Este o zi in care te poti simti devitalizat si tocmai de aceea ai nevoie sa-ti incarci putin bateriile.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Ai nevoie de organizare eficienta, claritate in gandire si in transmiterea informatiilor, calm si detasare emotionala, pentru a pastra armonia in cadrul relatiilor tale, dar si pentru a rezolva ceea ce ti-ai propus pentru astazi. Atentie la discutiile in contradictoriu cu prietenii, care pot degenera foarte usor in cearta, daca nu esti dispus sa fii permisiv si diplomat.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Luna este destul de rigida si orgolioasa in Leu, in zona carierei, asa ca fii atent cum comunici cu colaboratorii, dar mai ales cu sefii sau cu alte persoane care au autoritate in fata ta. Fii atent ca pretentiile tale sa fie justificate si incearca sa nu-ti supraestimezi potentialul, asumandu-ti mai mult decat poti face. Exigenta prea mare in relatiile cu cei din jur, mai ales daca e vorba despre parteneri de afaceri, e de evitat.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Astazi pot reveni in prim plan niste probleme care tin de justitie, de demersuri juridice sau de comunicare la nivel inalt. Piedicile care apar in rezolvarea unor astfel de probleme pot fi demoralizatoare, insa daca alegi sa te uiti la multitudinea de posibilitati care exista in jurul tau, fara a cadea in capcana victimizarii sau agresivitatii, vei gasi solutiile potrivite.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Fii atent cum folosesti cunoasterea si cum dai mai departe informatiile pe care le detii. Ceva mai multa discretie nu ti-ar prinde rau deloc. Pe de alta parte, este posibil sa apara plati urgente sau neprevazute care te fac sa intri in panica daca nu ai banii necesari. Insa, daca poti ramane detasat, asteptand sa vina solutia cea mai buna, ea va veni negresit de la persoana iubita sau o alta persoana draga.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Imaginea si relatiile tale ar putea avea de suferit daca nu esti atent la atitudinea pe care o adopti. Exista o tendinta accentuata spre rigiditate si vanitate, pe care e bine sa o temperezi, mai ales in relatiile parteneriale dar si in relatia de cuplu. In familie, se pare ca e nevoie sa fii mult mai prezent decat pana acum si ar fi bine sa-ti faci timp, pentru a evita tensiunile si reprosurile din partea celor dragi.

HOROSCOP 25 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Zona muncii si sanatatii poate fi destul de vulnerabila astazi, mai ales daca s-au adunat multe lucrari de finalizat, s-au strecurat erori care trebuie corectate sau ai acumulat foarte multa oboseala in ultima vreme. Cert este ca e nevoie sa-ti dozezi foarte bine energia si efortul, pentru a face fata cu bine la toate provocarile care apar astazi. Excesul de viteza in trafic ar trebui evitat. Iar preocuparea pentru sanatate e bine sa fie prioritara.