HOROSCOP 30 MARTIE 2018: Se fac planuri de călătorie, multe zodii sunt cu capul în nori. Previziuni pentru vineri

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu te lasa pacalit de senzatiile trupului, pentru ca ceea ce simti tu acum nu e iubire. E magnetism, e atractie, e ceva ce nu tine de inima, si te-ai putea insela amarnic daca te-ai lasa condus de aceste senzatii. Nu e ceva legat de inima, nu e atat de pur pe cat ai dori si, mai devreme sau mai tarziu, te-ai putea trezi dintr-un vis neplacut, dandu-ti seama cat de mult te-ai inselat. Ramai surd la cei care iti fac azi declaratii de dragoste pasionale, pentru ca nu e iubire ceea ce auzi, ci interesele lor pot fi mult mai urate decat par la prima vedere. Stai departe de ispitele periculoase!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stresul pregatirilor unor evenimente carora le acorzi maxima importanta creste si intri cumva in panica. Fie ca pregatesti o petrecere sau, si mai si, chiar o nunta, fie ca te preocupa bunul mers al unor actiuni de la care multa lume are pretentii mari, tu te implici trup si suflet, constient ca succesul acestora depinde enorm de participarea ta. Detii toate resursele sa pregatesti un program perfect, un meniu de milioane, un antren pe placul tuturor, pentru ca tu esti organizatorul principal. Nu e usor, dar ti-ai asumat acest rol de gazda si te vei descurca de minune, cu pretul extenuarii tale fizice si mentale. Dar merita eforturile!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

A fi darnic nu inseamna a oferi lucruri concrete sau materiale, ci ajunge chiar si un gand bun transmis cuiva, la nevoie. Acolo, in mintea ta exista o idee salvatoare, un sfat sau o solutie geniala care poate scoate pe cineva drag din impas, deci pune-ti mintea la contributie si gaseste cuvintele cele mai potrivite pentru situatia de fata. Cand vei vedea cum i se lumineaza fata si zambetul ii revine pe chip, iti vei da seama cat de pretios a fost darul tau pentru el, semn ca ai jucat un rol major in depasirea unui mare hop. Direct implicat, lui nu-i venea asemenea idee, deci tu esti azi sursa unei solutii inteligente. Spune-i ce gandesti!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Faci parte dintr-un colectiv mai larg in care fiecare are impresia ca poate juca rolul de lider, dar nu e chiar asa. Cand se aduna la un loc atatea minti luminate, e clar ca iese si cu dispute de suprematie, cu lupte de orgolii, pentru ca nimeni nu-si accepta usor pozitia de subaltern. Dar tu o faci cu bucurie, pentru ca nu te simti in stare sa preiei pe umerii tai decizii, responsabilitati, solutii atat de dificile care se cer azi. Ii lasi pe altii sa ti-o ia inainte, pentru ca sunt mai potriviti! Nu te retragi din comoditate, ci pentru ca recunosti ca nu detii toate informatiile pentru a prelua controlul acestei actiuni colective.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Lumea si asa te priveste uneori ca si cum ai fi de pe alta planeta, pentru ca esti mai diferit, mai original, mai special din multe puncte de vedere. Dar nu trebuie sa renunti la viele tale inalte doar pentru a le fi lor pe plac. Fii tu asa cum esti, mergi pe drumul tau, chiar daca pare complet paralel fata de al multora din jurul tau. Tu esti cu un pas inaintea tuturor si e normal sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva. Esti mai evoluat din multe puncte de vedere, mental spiritual, emotional, si n-are rost sa renunti la stacheta ta foarte ridicata doar pentru a fi in rand cu restul lumii. N-au decat sa te urmeze ei pe tine acolo, sus!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Primesti un sfat matur care merita ascultat si urmat ca atare, deci nu te incapatana sa faci totul doar dupa propriile decizii. Ai in fata ta o persoana cu mai multa experienta care stie ce spune si practic iti ofera un sfat pe gratis, care e deja verificat si ajunge doar sa fie pus in practica. Sfatul primit poate avea o multime de utilitati, dar prima dintre ele pare sa fie starea ta de sanatate, ca atare merita sa tii cont de ce-ti spune. Poate fi vorba de un medic sau un terapeut care iti transmite ce sa faci pentru vindecare sau o stare mai buna a organismului.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Privesti spre viitor cu incredere pentru ca se anunta o etapa infloritoare a vietii tale. Schimbarile pe care le-ai decis nu demult isi arata deja efectele si ti se par incantatoare! Nu te abate de la drumul pe care l-ai decis, mergi pe el cu entuziasm, adaugand noi si noi elemente pozitive, care in final vor crea o imagine de ansamblu demna de lauda. Esti atras de destinatia acestui drum ca albina de floare, pentru ca esti convins ca efectele vor fi pe placul tau si vei avea numai de castigat de pe urma acestei reusite. Culege mai departe roadele, pentru ca e un proces in continuu progres, din bine in si mai bine, din mult in si mai mult.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nimic nu e mai frumos decat sa petreci cat mai mult timp ocupandu-te de acele lucruri care iti incarca inima de bucurie. Nu te mai gandi la nimic din ceea ce ti-ar putea cobori energia la un nivel nedorit, deci ridica ochii in sus, deschide inima si lasa-te invadat de iubire si de frumusetea vietii. Ai atatea aspecte minunate in jurul tau care merita promovate mai mult, puse in valoare, folosite cu entuziasm si placere, deci concentreaza-te numai asupra lucrurilor care iti inspira iubire, sub orice forma s-ar manifesta ea: iubire de sine, de semeni, de omul drag, de familie, de copii, de animale, de lectura, de arta, de natura... Vezi cate surse de bucurie ai?

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Relatia ta cu reprezentantii unor institutii importante se va dovedi a fi fructuoasa, in ciuda birocratiei suparatoare. Daca bati la usa unui birou oficial pentru a cere o solutionare la problemele tale, adu-ti aminte de cateva aspecte esentiale pentru a obtine mai usor ceea ce cauti: amabilitate, tact, multa rabdare, un dram de supunere, pentru ca asa merge relatia cu institutiile statului. Vor sa vada la tine ca-i privesti ca pe niste zei in mainile carora se afla cheia problemelor tale. Important e sa-ti atingi tu scopurile, indiferent de mijloacele folosite!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Il simti pe cel drag alaturi de tine cu adevarat intr-un moment mai sensibil, cand incurajarile sale, sustinerea sa morala sau doar simpla ta prezenta iti este de mare ajutor. In astfel de momente se vede cat de unit e cuplul vostru, cat de adevarata este iubirea sa, pentru ca daca iti este alaturi doar atunci cand ti-e bine, nu inseamna ca te iubeste. Daca ramane langa tine si in momentele mai tensionate, mai sumbre, mai stresante, e semn ca e jumatatea ta perfecta si te vei putea baza pe el oricand, de acum inainte. Dar daca da bir cu fugitii exact cand te doare, nici nu ai ce regreta daca pleaca.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Visezi frumos, dar cum sa nu te lasi furat de vise cand inima ta e atat de fericita si de entuziasmata in fata iubirii. Cineva iti face promisiuni superbe si crezi in ele cu tarie. O discutie cu partenerul de suflet ar avea conotatii cu totul speciale azi, de parca v-ati lua angajamente solide si credibile unul fata de altul. Va declarati iubirea vesnica sau luati decizii de destin impreuna. Semnalele reciproce de iubire sunt la cote maxime si e o placere sa fiti tot timpul alaturi, aducandu-va amandoi contributia la planurile mari si frumoase de viitor.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Numai de propriile tale actiuni depinde succesul spre care te indrepti, ca atare asuma-ti complet ceea ce vrei sa faci! Daca tot ai facut o alegere, fii sigur ca e cea mai buna pentru tine in momentul de fata si mergi in sensul acela! Fii constient ca asa cum iti asterni asa vei dormi, deci e numai responsabilitatea ta de la un capat la altul. Daca nu ajungi acolo unde ai sperat, nu incerca sa dai vina pe altii, ci totul a depins numai de eforturile proprii. Cu cat pornesti pe acest drum cu mai multa incredere in tine, cu atat sansele de reusita sunt mai mari. Nu te gandi la piedici, limite sau neputinta: daca vrei, poti!