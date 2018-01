HOROSCOP 31 IANUARIE 2018: Tandreţe, generozitate, răbdare cu cei dragi sunt ingredientele zilei. PREVIZIUNI MIERCURI

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Familia si mediul confortabil de acasa sunt cele iti capteaza astazi cea mai mare parte din timp. Exista tendinta de a fi mai grijului dar si de a cere sustinerea emotionala a celor dragi, iar pentru a-i vedea pe toti fericiti s-ar putea sa uiti ca ai un buget limitat sau ca nu sunt necesare totusi atatea extragavante. Planurile facute acum o saptamana pot necesita reevaluari si corectii.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Actiunile tale de azi se invart preponderent in jurul familiei si a persoanelor din cercul tau de apropiati. Poti face scurte deplasari pe la rude, sarindu-le rapid in ajutor, atat financiar cat si prin sustinere emotionala. Totusi, incearca sa eviti a te arata astazi mai generos decat esti de obicei si a promite mai mult decat poti onora, chiar daca ai numai intentii bune.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Chiar daca ai un anume fler financiar, bazandu-te pe evaluarea atmosferei, a contextului social, exista totusi riscul ca deciziile care privesc administrarea bugetului sa fie luate sub influenta emotiiilor. Incearca sa iti mentii repere realiste si implicarea constanta referitor la proiectele tale si mai ales nu te culca pe o ureche, crezand ca daca iti arati entuziasmul, lucrurile sunt deja rezolvate.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Impresionabil, idealist si predispus fluctuatiilor de ordin emotional, astazi ar fi recomandat sa cauti compania reconfortanta a prietenilor pentru a petrece ziua intr-un mod cat mai relaxant. Riscul de a cheltui excesiv doar pentru a face impresie sau pentru asigurarea unui anume confort este destul de ridicat, asa ca tine cont mai ales daca ai o viziune optimista in privinta echilibrarii bugetului.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Generozitatea si dorinta de a ajuta pe cineva din familie ar putea fi astazi percepute ca fiind ceva de la sine asteptat si astfel sa te simti obligat a promite ajutor poate mai mult decat ar fi cazul, doar pentru a nu dezamagi. Fereste-te de extravagante de orice fel sau de a poza intr-o postura care i-ar pune pe cei din jur in inferioritate, moderatia fiind cea mai dificila misiune pentru ziua de azi.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Cu greu te poti concentra asupra rutinei cotidiene, preferand mai degraba o mica evadare alaturi de partenerul tau sau chiar de prietenii cei mai apropiati. Cauta sa te bucuri de o ambianta placuta, relaxanta, fara a neglija totusi proiectele in care ai pus pana acum mult suflet. Ai putea deveni acum constient de anumite dependente sau obiceiuri la care ti-e greu sa renunti.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Astazi, poti atrage oamenii si resursele necesare intereselor tale folosindu-te de abilitatea de a percepe un context favorabil. In plus, nu duci lipsa de inspiratie creativa, atat de necesara in mediul artistic. Totusi, imaginea sociala va fi cea care va conta mai mult, fiind predispus a promite si a investi poate mai mult decat este cazul, doar pentru a face impresie.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Poti fi tentat ca din dorinta de a iesi in evidenta sa investesti in proiecte si parteneriate grandioase, fara insa a fi dispus sa-ti asumi responsabilitatea daca ceva nu merge bine. Fiind o zi in care te poti acorda mai usor din punct de vedere emotional la spiritul familiei, cauta acele contexte in care alaturi de fiinta iubita sau de copii, sa constientizezi bucuria pe care acestia ti-o ofera.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Ia in calcul ca o buna parte din problemele cu care te confrunti sau deciziile pe care le iei pot avea la baza anumite tipare emotionale, mostenite sau dobandite pe parcurs, si incearca sa lucrezi asupra lor. In niciun caz, ele nu vor dispare daca iti cenzurezi trairile. Fereste-te de excese de orice natura, mai ales daca pleci in vacanta si iti permiti sa te recompensezi dupa o perioada incarcata.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Astazi, ai putea avea parte de o zi plina de voluptate si placeri cenzurate in trecut de alte si alte prioritati din viata ta. Ceea ce nu trebuie sa uiti este insa vorba ca ce-i prea mult strica, desi va fi cam greu sa te abtii in a-i face pe plac partenerului tau. O anume prudenta va fi necesara si-n zona financiara, unde risti sa depasesti cu usurinta bugetul pentru a propriul divertisment sau la solicitarile copiilor.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Confortul personal si starea de bine ar trebui sa fie astazi in atentia ta dar si moderatia. Fii atent la orice semnale pe care corpul ti le transmite, acum percepand foarte usor starile tensionale dar si nivelul de stress. Cauta sa nu te suprasoliciti la serviciu dar nici nu abandona proiectele doar din comoditate. Incearca sa iti refaci fortele in sanul familiei, apreciind la adevarata valoare sustinerea pe care ti-o ofera.

HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Tandrete, generozitate, rabdare cu cei dragi, acestea ar fi ingredientele zilei, asta daca reusesti sa te feresti de exagerarile de a promite mai mult decat poti onora si a-i rasfata pe cei pe care-i iubesti mai mult decat e cazul. Bucura-te de compania familiei, de puternicele legaturi dintre voi si cauta sa te adaptezi din mers la nevoile acestora, chiar daca poate inseamna un efort financiar mai mare.