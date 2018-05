Horoscop arboricol: Tu ce copac eşti?

Mar – Dragoste

Date: 25 iunie – 4 iulie; 23 – 31 decembrie

Incantator, atractiv, cu o aura placuta, este o fire aventuroasa, careia ii place flirtul, este sensibil si intotdeauna indragostit. Vrea sa iubeasca si sa fie iubit, este un partener tandru si credincios. Foarte generos, cu talente stiintifice. Traieste in prezent, ii place sa filosofeze.

Frasin – Ambitie

Date: 25 mai – 3 iunie; 22 noiembrie – 1 decembrie

Vivace, impulsiv, foarte atractiv, este ambitios, inteligent si talentat. Nu-i plac criticile si obisnuieste sa se joace cu focul. Este o persoana de incredere, credincioasa si un partener de viata prudent, care actioneaza mai mult dupa ce-i dicteaza creierul decat dupa ce-i spune inima.

Fag – Creativitate

Date: 22 decembrie

Este caracterizat prin bun gust, concentrare pe aspectul exterior. Isi organizeaza cu grija viata si cariera, este materialist, strangator, nu risipeste banii. Nu se implica in actiuni riscante daca nu are ceva de castigat, are grija de corpul sau, este un companion excelent si un lider performant.

