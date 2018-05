Horoscop dragoste iunie 2018: Vărsătorii se căsătoresc, Capricornii divorţează! Ţie ce ti-au pregătit astrele?

Berbec

In luna iunie Berbecii au parte de o multime de suprize, in plan sentimental. In cuplurile vechi pot avea loc confruntari, fie ca este vorba despre surprize placute sau provocari carora trebuie sa le faca fata. In schimb, cei care sunt indragostiti de putin timp se gandesc serios sa faca urmatorul pas in relatie si sa se mute impreuna cu partenerul de cuplu. Pentru cei singuri lucrurile nu sunt chiar roz. Orgoliile acestora stau in calea unei frumoase povesti de dragoste.

Taur

Pentru Tauri, luna iunie vine cu impliniri in viata de cuplu. Cei aflati deja intr-o relatie se bucura de armonie si de afectiune, si se bucura de compaia si atentia partenerulului de cuplu. Tind insa sa devina posesivi dupa jumatatea lunii, stingand astfel o parte din flacara iubirii. Nativii singuri au parte de multe cuceriri si se bucura de aventuri de-o noapte. Sansele sa-si gaseasca un partener stabil sunt foarte mici.

Gemeni

In luna iunie Gemenii sunt preocupati de propriile dorinte si mai putin de partenerul de viata. De aici pot aparea mici probleme, deoarece partenrii de cuplu se simt neglijati. Nativii singuri au sanse mari sa se indragosteasca. Iar daca reusesc sa treaca peste temerile mai vechi vor trai o frumoasa poveste de dragoste.

Rac

Racii nu au parte de o luna prea usoara in plan sentimental. Oricat de mult isi doresc acestia sa rezolve anumite probleme, fie ca sunt noi sau mai vechi, tind sa creeze unele noi. Mai mult, partenerii acestora incearca sa se impuna si sa le limiteze nevoia de exprimare, iscand astfel scandaluri. Spre finalul lunii Racii devin posesivi si excesiv de gelosi. Se impune o revizire si o reevaluare a relatiei.

Leu

Iunie nu se anunta a fi o luna prea buna pentru Lei. Nativii aflati deja intr-o relatie de cuplu se confrunta cu probleme legate de lipsa de incredere reciproca. Secrete mai vechi pot iesi la iveala, punand relatiile in pericol. Leii singuri au parte de o multime de cuceriri si aventuri, insa nimic nu se concretizeaza intr-o relatie de durata.

Fecioară

Pentru Fecioare luna iunie nu se anunta a fi promitatoare in plan amoros. Cei aflati deja intr-o relatie de cuplu analizeaza cu grija relatia si lucrurile care nu mai functioneaza si se vad nevoiti sa ia decizii importante privind viitorul acesteia. In cele mai multe dintre cazuri acest lucru inseamna o despartire.

Balanţa

Balantele au parte de impliniri in plan amoros. In luna iunie, nativii se bucura de prezenta partenerulor de cuplu si isi fac planuri de viitor impreuna. Tot acum decid unde isi vor petrece vacanta de vara si organizeaza excursii la final de saptamana. Cei singuri nu au de ce sa-si faca griji. Este o luna favorabila gasirii iubirii, asadar trebuie doar sa deschida bine ochii si fie siguri pe ei.

Scorpion

In luna iunie, Scorpionii au aspiratii inalte de la parteneri si de la viata de cuplu. Tin sa fie idealisti si le reproseaza partenerilor pana si cele mai mici greseli. De aici vor izvori multe probleme si certuri. Cei singuri sunt spontani si nu este exclus sa-si gaseasca marea iubire.

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Varsatorii au parte de fericire si implinire in viata de cuplu. Luna iunie se anunta a fi o luna promitatoare. Acestia isi fac planuri de casatorie alaturi de partenerul de cuplu si se gandesc serios la venirea pe lume a unui copil. Singurele piedici ce le stau in calea fericirii sunt cele de natura financiara.

Peşti

Pentru nativii nascuti in zodia Pestilor este o luna favorabila vietii sentimentale. Cei aflati deja intr-o relatie isi fac planuri de viitor alaturi de partenerul de cuplu si traiesc momente pline de romantism. In schimb, cei singuri au parte de o multime de aventuri si pretendenti, asadar au de unde alege.