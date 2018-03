Horoscop dragoste săptămâna 19-25 martie 2018. Decizii importante, atenţionări, în funcţie de zodie

Horoscop dragoste Berbec

Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor in ceea ce priveste cariera si suportul partenerului de cuplu in ceea ce priveste viata amoroasa.

Taur

Dorintele tale de iubire, afectiune, placere sunt in crestere si devin foarte puternice. De asemenea, cresc actiunile bazate pe impuls asa ca, daca nu esti multumit de unele aspecte din viata amoroasa, s-ar putea sa sporeasca tensiunea si nervozitatea in cuplu. Nici macar tu nu intelegi ce se petrece cu tine.

Gemeni

Te bucuri de incredere de sine, energie fizica, curaj, asa ca acesta este un moment prielnic sa preiei fraiele relatiei si sa decizi ce vei face in viitor. Esti dispus ca preiei rolul de lider, iar partenerul este gata sa te urmeze, stimulat de forta pe care o emani.

