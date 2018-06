Articol publicat in: Life

Horoscop iunie: Trei zodii vor simţi fluturi în stomac, îşi găsesc marea dragoste

Luna iunie aduce vesti bune pentru mai multe zodii, intrucat Luna Noua formata in semnul Gemeni din data de 13 iunie si planeta Venus, in tranzit prin semnul Leu, la doar o zi distanta, vor aduce bucurii, noroc si fericire in dragoste.