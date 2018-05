Horoscop Nicoleta Svârlefus 28 mai - 03 iunie 2018: Forfotă la serviciu, discuţii familiale, multe şi mărunte pe plan financiar

Horoscop Nicoleta Svârlefus 28 mai - 03 iunie 2018. Debutul saptamanii iti aduce in atentie sarcinile de lucru de la serviciu care au ramas nerezolvate sau altele care au nevoie de imbunatatiri. Putin probabil sa te ajute colegii sau sa gasesti intelegere la sefi. Alege prioritatile si ocupa-te de ele cum stii tu mai bine. In paralel ai grija si de sanatate deoarece este vulnerabila in special pe segmentele gâtului. Evita, pe cat posibil, consultatiile si analizele medicale.