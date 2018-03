Horoscop săptămânal 2-8 aprilie 2018. Ce îţi aduc special astrele în prima săptămână din aprilie

De ce este asa de importanta Luna si se face referire la ea in aproape toate horoscoapele ? Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

In aprilie, Saturn si Pluto vor deveni cu miscare retrograda in Capricorn, ceea ce ne va forta sa fim mult mai organizati si disciplinati.

Atentie, Mercur este in continuare retrograd pana pe 14 aprilie, deci atentionarea este inca valabila. Mercur este planeta gandurilor, al detaliilor, al comunicarii si al calatoriilor pe distante scurte si el influenteaza ce se intampla in mediul nostru invecinat. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane decat de regula.

In plus, din 18 aprilie pana in aprilie 2017, deci pentru 9 ani, Chiron, planeta vindecarii ranilor noastre profunde, va intra in Berbec si acest lucru ne va marca, speram in bine, pe fiecare dintre noi.

Pana atunci insa, prima saptamana din aprilie, cu prima atmosfera de primavara autentica si totodata Saptamana Mare inainte de Pastele ortodox, ne vegheaza cu Marte si Mercur in Capricorn, si cu Venus in Taur.

Iata la ce ne predispun astrele inceputului de aprilie in horoscopul saptamanii 2 – 8 aprilie 2018.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acum iti doresti mai mult de la relatii decat oricand inainte dar si un job bun care sa corespunda standardelor pe care ti le-ai setat la inceputul acestui an. Insa nu toti oamenii pot citi gandurile altora, asa ca fii sigur ca spui persoanelor fata in fata ce te preocupa si nu prin intermediari. In plus, cineva la munca iti poate cauza anumite probleme. Nu este nevoie sa dai buzna in biroul sefului ca sa iti dovedesti solid inocenta. Trateaza situatia calm, in privat si cu tact. Si mai ales nu sari in concluzii pripite pana nu iti faci propria documentare.

Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Atractiile noi ce iti apar in cale te pot speria, dar asta nu este ceva surprinzator pentru tine dat fiind informatiile cu care ai avut de-a face la finele anului trecut. De ceea ce poti fi sigur acum este ca esti mai intelept si deci poti simti un tradator. In plus, daca te simti agasat de multa lume, este vremea pentru o schimbare de decor, macar una temporara. Incarca-ti bateriile acasa, in weekend sau ori de cate ori vrei, apoi vei vedea ca lucrurile pentru care te ingrijorezi sunt complet neimportante in comparatie cu marea schema universala a intamplarilor vietii. Respira aer proaspat si ti se va reseta intreaga perspectiva asupra vietii.

Horoscop saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este posibil sa nu poti scapa de participarea la o excursie pe care nu o vrei dar stii ca ajuta la moralul oamenilor de la locul de munca. O surpriza placuta este ca orice calatorie vei face, iti va da un timp binemeritat sa te gandesti la aspecte personale care au solutii mult mai simple decat iti poti imagina, dar trebuie sa ai mintea mai libera ca sa le poti vedea. Din cauza stresului, pare ca recent ai tot inchis si respins oportunitate dupa oportunityate. Nu te ingrijora, nu ti-ai distrus inca toata viata refuzand sa te comiti la ceva ce nu ti se parea ok. Joaca cu curaj jocul vietii, lasa-te purtat si spre ceea ce mintea combate la inceput si ai incredere ca ceva perfect se va aseza in viata ta atunci cand te astepti mai putin.

