Horoscop SAPTAMANAL 21-27 mai 2018. Ce aduce sezonul Gemeni si nu numai! Trei aspecte noi

Dupa o saptamana de o intensitate aparte care tocmai s-a incheiat, cu mutarea lui Uranus dupa 84 ani in Taur unde va sta pana in 2026, avem nevoie de noua energie adusa de aceasta saptamana, iar ce aduce sezonul Gemenilor si cele doua trigoane este de bun augur. Sa ne folosim de toate, stiind fiecare ce ne ofera ! Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos. Ca sa ii facem fata, tot Universul este cel ce ne ofera saptamani ca cea ce urmeaza, cu o alta energie si vibratie de care avem nevoie.

Bun venit, Gemeni!

Este timpul sa iti deschizi mintea, sa te abandonezi oportunitatilor si sa imbratisezi distractia din lucrurile mici pe care viata ti le ofera. Cand Soarele este in Gemeni, toata lumea incepe sa freamete de optimism. Nu e de mirare, mai e putin si se instaleaza vara cu tot ce aduce ea bun, vacante, concedii, calatorii, nopti lungi si calde sub cerul senin, iubiri, prietenii. Acum ne vom pune gandurile negative la odihna si ne vom lasa deoparte conflictele cu altii. Cu totii vom avea tendinta sa petrecem mai mult timp cu prietenii si sa ne bucuram de lume cu atatea optiuni si entuziasm. Ai grija insa, sa nu ajungi coplesit de energia tuturor acestor oportunitati.

Cand Soarele tranziteaza Gemenii, ni se activeaza tuturor starea de Gemeni din noi. Efectele vor varia, in functie de fiecare, dar in general Gemenii ne scot la suprafata sociabilitatea si natura curioasa si deschisa spre exterior. Devenim dornici sa vorbim, sa traim si sa fim comunicativi. Dar ne activeaza si contradictiile, inconsistentele si infidelitatile. Este vremea suisurilor si coborasurilor.

Cel mai temut lucru despre sezonul Gemenilor este ca nu trebuie sa fii Geaman sau sa ai vreo planeta importanta in Gemeni ca sa simti efectul acestei energii. Iar ce activeaza de temut in noi Gemenii este aceasta constientizare inconfortabila a naturii noastre salbatice si imprevizibile pe care o avem in noi in fata multiplelor oportunitati. Cand nu esti obisnuit cu asta, este dificil sa traiesti cu propria dezordine emotionala, zeci de emotii active in acelasi timp. Uneori poate fi prea mult.

Poate ca Gemenii ne dau multe de gestionat, dar nu e o energie negativa. Niciun semn zodiacal nu este rau, insa sunt semne care se amesteca cu tine, semne care te surprind, semne care iti intrerup planurile. Sezonul Gemenilor iti cere sa te ridici la nivelul ciudateniei sale si probabil ca nu vei avea o perioada mai buna in care sa fii dispus sa incerci cat mai multe variante.

Nu te lasa atasat de o anumita idee, lasa-ti prietenii sa iti schimbe parerea, cresti si surprinde-te. Sezonul Gemeni iti cere sa fii flexibil, mult mai flexibil decat ai fi pregatit sa fii, mai mult decat se simte bine sau usor.



Pe 25 mai, doua aspecte bune de trigon. Jupiter trigon cu Neptun si Mercur trigon cu Pluto



Dupa ce sambata 19 mai, Venus s-a mutat in Rac pentru aproximativ 3 saptamani, pana pe 13 iunie , activandu-ne relatii de iubire mai intime, mai conectate, mai legate de acasa, iata doua aspecte de trigon fiecare cu o energie buna la orizont saptamana viitoare. In astrologie, trigonul este un aspect favorabil dintre doua corpuri ceresti separate in unghi de 120 grade. Un trigon ne ajuta sa curgem armonios, beneficiind de tot ce aduce bun fiecare din cele doua planete implicate. Trigonul este un aspect astrologic major si aduce noroc pe calea vietii.

Trigonul Jupiter (aflat in Scorpion) cu Neptun (aflat in Pesti) este unul minunat si desi nu va aduce schimbari majore in viata ta (nici nu avem nevoie de mai multe schimbari, acum ca Uranus ne zguduie vietile…) te va face sa te simti mult mai usor la suflet si mai in contact cu natura ta spirituala. Acest aspect te face optimist, generos si credincios. Esti intr-o calatorie spirituala in aceasta viata ca sa intelegi ca esti una cu divinitatea din care provii. Religia si rugaciunile te pot interesa mai mult dar mai degraba este vorba de o iluminare spirituala. Trazitul este in totalitate despre credinta – iti reaminteste ca orice visezi, ESTE posibil de realizat.

Iti va fi mai dificil sa ii ignori pe cei saraci, bolnavi sau nevoiasi acum. Vei simti cata satisfactie simti atunci cand ii ajuti pe altii in mod total altruist, fara nimic in schimb. Natura ta caritabila se poate extinde si spre lumea animalelor sau in aspecte de ocrotirea mediului.

Trigonul Mercur (in Taur) si Pluto (in Capricorn) este ideal ca sa cerem favoruri si sa convingem oamenii intr-un aspect anume. Creierul tau devine foarte puternic sub influenta acestui aspect astral si iti da puterea de a penetra oamenii la nivel mental. Asta poate fi aplicat in munca de vanzari, in dezbateri, negocieri, tocmeli sau cumparaturi majore tip case sau masini. Asa cum tu poti avea o profunda influenta asupra altora, poti intalni si tu persoane care sa te impacteze profund si introduca in ideile sau planurile sale, sau poate fi vorba de inceputul unei prietenii karmice sau parteneriat de succes.

Asadar, iata horoscopul saptamanal pentru 21 – 27 mai 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o saptamana amestecata ce pare sa curga usor si frumos. Vei avea snsa sa castigi bani in plus cu o idee noua sau o afacere noua. Daca ai nevoie sa iei o decizie, sa respecti un termen limita sau sa iti cercetezi optiunile, acum e o perioada buna. Ideile legate de casa si familie sunt active datorita lui Venus in Rac cel activ. Relaxeaza-te si bucura-te de spatiul personal, incearca retete noi, decoreaza, ofera-ti recompense de suflet.

Daca ambitiile nu iti sunt bine definite, nu te ingrijora, intrucat de acum vei intelege exact ce fel de impact ai nevoie sa ai asupra lumii. Toate acele mici detalii vor functiona perfect, fara sa te ingrijorezi constant. Asta inseamna ca te poti concentra pe lucruri importante pentru tine. Fii intelept pentru sanatatea ta si mentine-te sau devino in forma fizica : dieta sanatoasa + miscare fizica zilnic.



Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei fi in elementul tau si nerabdator sa avansezi spre cele mai bune si stralucite idei ale tale. Esti mult mai orientat spre actiune si dornic sa faci orice este necesar ca sa iti implinesti planurile. Legat de bani, este un timp foarte bun sa vanezi dealuri bune, in special pentru cumparaturi scumpe. Daca te documentezi si cercetezi alternativele, poti economisi multi bani. Intre timp, astrele te inspira sa rascolesti pozitiv in trecut, ca sa te conectezi cu vechi prieteni dragi.

Daca esti propriul tau sef, poti sa te astepti la o saptamana buna. Vei putea crede ca aceste zile sunt frustrante pentru ca simti nevoia de putin spatiu personal. Poti absorbi idei noi despre cum sa iti creezi independenta financiara pe care altii sa nu le inteleaga, deci fii atent.

