Horoscop săptămânal BANI 1-8 martie 2018. Cum îţi influenţeaza banii Luna plină din 2 martie, în funcţie de zodie!

Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor.

Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta.

Horoscop saptamanal BANI. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care atragi usor banii, ai idei bune din care scoti bani, intalnesti oamenii potriviti ; altele in care trebuie sa ii astepti cu rabdare si incredere sau sa ii cheltui cu intelepciune, ca sa ai mai multi in perioada urmatoare.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Multi dintre noi te stim ca esti aceasta persoana generoasa si cu inima calda din vietile tuturor. In acest moment, totusi, energia cosmica te poate face sa te simti ca si cum te tragi deoparte de la visurile si telurile tale, nu spre ele. Acum este momentul sa inventariezi si gestionezi banii din viata ta. Nu mai imprumuta bani altora, nu o sa iti pierzi prietenii daca nu esti acolo pentru ei disponibil financiar mereu, in detrimentul tau. Trebuie, insa, sa iti dedici timp sa redescoperi ce este important pentru tine la acest moment si in viitor.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu poti fi o persoana care stie sa stranga si sa produca foarte bine banii si care poate construi cu atentie un portofoliu de investitii in timp. Acum, totusi, poti fi pus fata in fata cu unele vesti neplacute despre banii tai. Energia majora a acestei saptamani apare in zona ce semnifica jobul sau sanatatea, ceea ce poate insemna ca poti fi fortat sa reconsideri o optiune de job pe care o lasasei in urma sau sa apara o cheltuiala neplanificata pe care nu ai mare placere sa o faci. Fa un pas in spate si regrupeaza-te.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu poti sa fii foarte disciplinat cu viata ta financiara pentru ca tanjesti dupa o viata stabila si frumoasa viitoare. La acest moment, banii tai sunt sustinuti puternic de Univers. Stelele iti cer sa iti reanalizezi cele mai mari visuri si sperante, ce semnifica ele pentru tine, se merita sa avansezi spre ele si cum o faci. Acum, mesajul este sa faci actiunile necesare pentru a achizitiona ceea ce iti doresti.

