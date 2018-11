Horoscop săptămânal BANI 5-11 noiembrie 2018. Jupiter în Săgetător vine cu noroc la bani?

De joi 8 noiembrie, norocosul JUPITER se muta acasa in SAGETATOR, semnul sau, si aceasta este tipul de veste foarte buna astrologica care vine spre noi o data la 12 ani !! Jupiter in Sagetator va arunca cu praf de noroc peste toate semnele zodiacale si peste multe domenii ale vietii. Fie ca este vorba pentru tine de iubire, bani, cariera sau altceva, vei afla in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator de saptamana aceasta pe Sfatulparintilor.ro!

Acum sunt citite aceste articole

Horoscop SAPTAMANAL NOU! Horoscopul lunii NOIEMBRIE 2018! Calauzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail

Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 5-11 noiembrie 2018.

Citeste aici horoscopul general al saptamanii.

In fiecare luni, va asteptam pentru horoscopul saptamanal BANI pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti mai orientat spre lucrul in echipa in aceasta saptamana. Ca urmare, si efectele se vor vedea mai repede. Ai atitudinea unui lider, iar oamenii te asculta. Evita conflictele si promoveaza si ideile celorlalti. Important este ca proiectul sa aiba success si sa aduca bani. Limiteaza cat poti de mult cheltuielile cu casa.

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

NOU! SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se muta in RAC pentru urmatorii 2 ANI! Nodurile lunare = DESTINUL! Unde ai Nodul Nord pe harta natala si ce spune despre SOARTA TA?

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O cantitate uriasa de responsabilitati apasa pe umerii tai si te seaca de energie. Analizeaza atent colaborarile si proiectele pe care le ai. Care sunt cele care iti aduc cele mai mari casgituri cu cele mai mici eforturi? Celelalte cat sunt de productive? Mai merita sa ramai implicat in ele sau le poti pasa altora?

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ochii si urechile larg deschise! S-ar putea sa intalnesti niste oportunitati uriase, care nu se vor mai repeta prea curand. Fii atent, lucreaza cu meticulozitate, si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Spre finalul saptamanii pot aparea cateva turbulente in sectorul cariera, care nu te vor lasa sa-ti indeplinesti sarcinile de serviciu, insa este ceva minor care se va rezolva repede. Daca ai ceva planuri, amana-le putin!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.