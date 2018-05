HOROSCOP SPECIAL: Le pune Dumnezeu mâna în cap! 3 zodii cărora li se schimbă viaţa vara aceasta

Taur

Ti-ai pus mari sperante in vara aceasta. Ai simtit ca urmeaza sa ti se intample ceva bun si deja parca astepti cu nerabdare momentul in care lucrurile vor intra pe acel fagas normal. Vrei bani? Vei avea! Vrei sa te simti iubita? Vei fi! Vrei o vacanta ca-n filme? Vei avea! Pentru ca soarta este de partea ta in urmatoarele 3 luni cand pur si simplu vei da lovitura pe absolut toate planurile. Vei fi cea mai invidiata persoana cu putinta.

Leu

Parea ca lucrurile bune te cam ocolesc de la o vreme. Incepusesi sa iti piezi speranta ca vreodata ai sa mai ai parte de succesul de odinioara, cand erai in centrul atentiei si toti isi doreau sa faca echipa cu tine. Ei bine, lasa-te in voia sortii, caci iti recapeti rapid capitalul de imagine si devii din nou persoana aceea careia parca i-a pus Dumnezeu mana in cap. Nu iti va lipsi absolut nimic din tot ce e bun.

Capricorn

Munca ta da roade. Insa nu doar faptul ca lucrezi ca un rob iti asigura succesul in perioada imediat urmatoare, ci si o sansa care se intalneste o data in viata sau mai rar decat atat. Chiar daca in scepticismul tau ai fi tentat sa nu dai crezare astrelor, joaca la Loto saptamanile care vin. Sume mici, nu mize mari. Va fi suficient sa atragi norocul de partea ta. In vara aceasta vei lua un pot foarte consistent.