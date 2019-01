Horoscop TAROT săptămâna 21-27 ianuarie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 21-27 ianuarie 2018 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot :

Horoscop TAROT. BERBEC

8 de cupe

Aceasta carte inseamna ca alegi sa iesi dintr-o situatie care nu iti mai este deloc favorabila. Fie ca este o relatie, fie ca este un job sau un cartier. Poate fi si ceva tristete dar, in general, separarea este in interesul tau. Timpuri prospere te asteapta. Daca instinctul iti spune ca trebuie sa pleci, pleaca. Ai incredere in tine. De cele mai multe ori, cand o usa se inchide, alta se deschide.

Horoscop TAROT. TAUR

5 de bate

Aceasta carte inseamna, deseori, competitie. Poate fi in cariera, dar si in amor. Nu-ti fie frica de competitie. Trebuie sa stii ca ai ceva de oferit si poti iesi in castig. Cand iti apare aceasta carte trebuie sa ai incredere in fortele proprii. Sa fii mai puternic ca niciodata. Tine capul sus, ai incredere ca vei ajunge in momentul potrivit la locul potrivit. Poate ca te gandesti sa faci o schimbare in cariera. Daca da, ai toate sansele sa fie o miscare de succes.

Horoscop TAROT. GEMENI

Magicianul

Aceasta carte inseamna dezvoltare si utilizarea mai buna a puterii interioare, din punct de vedere spiritual, emotional etc. Semnifica noi inceputuri si asteptari inalte. Este o carte puternica ce reaminteste ca ai puterea de a face diferenta. Tot ce trebuie sa faci este sa incerci.

Poate ca ai observat sincronicitati care se indreapta spre evenimente profunde. Treci de superficialitate si cauta adevarul, cunoasterea, puterea, inspiratia. Urmeaza o perioada benefica.

