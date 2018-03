Horoscop zilnic, 25 martie 2018. Avertisment pentru Lei! Vezi ce au pregătit astrele fiecărei zodii

Berbec

Cam distrat, astazi. Este adevarat, ai si motive. Se pare ca orice ai face, oricat de interesant ar fi, mereu se va gasi ceva mai tentant de facut, in alt loc. Pentru tine, acest lucru nu va avea deloc repercusiuni, insa, pentru cei cu care interactionezi este posibil sa nu fie chiar atat de placut. Amana luarea deciziilor cu efect pe termen lung.

Taur

O zi in care ajutorul vine de la prietenii pe care ii ai, insa de la cei de la care te astepti cel mai putin. In ceea ce priveste deciziile pe care le iei, astazi, fa tot posibilul pentru a nu abuza de puterea pe care o ai, in fata altora. Lucrurile se pot complica atunci cand incerci sa detii controlul absolut, deci, reflecta asupra acestui fapt.

Gemeni

Luna va ajunge sa parcurga semnul tau solar, astazi. De aici si starea "ciudata" pe care ai putea-o avea, oscilanta si capricioasa. Ceea ce nu este benefic, atunci cand la usa ta sosesc acele oportunitati pe care de foarte mult timp le astepti. Ai tendinta de a le refuza, cautand sa descoperi mereu ceva mai frumos sau mai interesant de facut. Mai gandeste-te...

Rac

Esti foarte agitat, pe dinauntru, ori cei din jurul tau au toate sansele sa te enerveze. Acorda-le credit si circumstante atenuante, deoarece ei reactioneaza in necunostinta de cauza, habar nu au ce se petrece in sufletul tau. Daca poti sa faci o alegere, astazi, fa-o, tocmai pentru a te mai linisti.

Leu

Nu ceda tentatiei de a crede ca esti imbatabil. Ar fi o greseala imensa, cu efecte greu de gestionat pe termen lung. In schimb, ceea ce poti face foarte bine, astazi, este sa nu te lasi convins de cei din jur cum ca adevarul lor este valabil si pentru tine si pentru viata ta. Este o zi in care ar fi bine sa le iei pe toate asa cum vin, si cu bune, si cu rele.

Fecioara

Parca si pentru tine sunt prea multe detalii observate, astazi. Multitudinea de informatii cu care ai de-a face, fluxul acestora, in loc sa-ti fie de folos, mai multa bataie de cap iti dau. De aceea s-ar putea sa iti fie si greu sa poti incepe ceva nou, astazi. Indicat este sa astepti zile mai bune pentru a demara o noua afacere. Probabil de saptamana viitoare incolo.

Balanta

O zi pe gustul tau, plina de optiuni, care mai de care mai de "neasteptat". Si, desi iti place sa cantaresti fiecare alternativa pe care o ai, sa o analizezi din toate punctele de vedere posibile, asigura-te ca - macar la finalul zilei - vei actiona intr-o directie, indiferent care este aceasta. Altfel, risti sa pierzi sansele pe care le-ai asteptat atat de mult.

Scorpion

Nesperat de linistit sufleteste, astazi. O zi in care se pare ca-ti gasesti cu usurinta pacea interioara. Nu este o zi in care sa te legi de trecut, de ceea ce simteai si credeai candva; resentimentele nu-si mai au rostul, cel putin, nu astazi. Tot ceea ce astazi ar fi bine sa faci este sa fii sincer cu cei din jur, atunci cand ti se cere sfatul sau parerea.

Sagetator

Surprizele placute pot veni de la cine te astepti mai putin, astazi, probabil de la persoane ca intra pentru prima oara in viata ta. Fii deschis oportunitatilor si atent la ceea ce ti se propune si nu alerga dupa cai verzi pe pereti. Este de preferat sa mai astepti inainte de a arunca piatra...

Capricorn

Ideile care astazi apar in gandurile tale ar fi bine sa fie notate, ulterior; majoritatea sunt de valoare si reprezinta inceputuri promitatoare. Fii cu bagare de seama, deoarece ai toate sansele sa strici ceea ce este frumos si bine organizat, doar din neatentie. In schimb, persoana iubita este cea care iti va face surprize frumoase, deci nu este o zi rea.

Varsator

Pe cat de confortabila se anunta ziua, la inceput, pe atat de agitata va deveni dupa pranz. Insa, totul va fi pe gustul tau, nicidecum provocandu-ti tensiuni sau stress suplimentar. Cu toate acestea, toate ideile pe care le ai, astazi, s-ar putea sa nu fie atat de bune pe cat ai tu impresia. Alege ziua astazi pentru a te distra si pentru a te bucura de viata.

Pesti

O zi in care logica si intuitia par imposibil de echilibrat in luarea deciziilor. Ai nevoie de raspunsuri si nu le vei primi de la nimeni, deci fii pe atat de atent pe cat este posibil si alege varianta cea mai plauzibila, dintr-o suflare. In prima parte a zilei, pe cat posibil, nu abuza de influenta pe care o ai asupra celorlalti si nu iti impune parerile cu orice pret.