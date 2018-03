Horoscop zilnic DUMINICĂ 25 martie 2018. Ce îţi aduc astrele în prima zi după schimbarea la ora de vară!

Ora de vara va tine pana duminica 28 octombrie. Mai mult, sunt vesti bune din zona meteorologica; incepand de duminica vremea se va incalzi treptat zi de zi, ajungand intr-o saptamana la 20 grade Celsius, temperatura ce se va mentine pentru urmatoarele doua saptamani cel putin.

In asteptarea sarbatorilor pascale dar si a Lunii Pline in Balanta din 31 martie, sa vedem pentru moment la ce predispun astrele fiecare zodie DUMINICA 25 martie. Caracteristic tuturor zodiilor sunt problemele de comunicare si de timp, amanari, anulari ce necesita rabdare.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Amanari si frustrari iti pot umbri partial ziua, in special in legatura cu comunicarea. Un musafir, probabil mai tanar, pe care il astepti acasa ar putea fi amanat intr-o forma si s-ar putea sa nu ajunga la timp si nici sa te anunte. Nu iti pierde timpul ingrijorandu-te. Prietenul tau este in siguranta si probabil va aparea. Traficul sau alte cauze enervante de amanare sunt probabil de vina. Rezista, o sa treaca.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca te-ai gandit sa faci o mica excursie, astazi nu este ziua perfecta ca sa iti faci planuri in acest sens. Orice afli astazi despre zboruri sau hoteluri este posibil sa nu reflecte situatia exact asa cum este. Daca mai astepti cateva zile, lucrurile se vor imbunatati si clarifica. Daca deja ai planuri de plecare, mai asteapta cateva zile daca poti. Propune-ti sa te distrezi ca sa ai o stare de spirit buna!

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O scrisoare, un mail sau un telefon pe tema banilor pe care ii astepti s-ar putea sa nu vina astazi. Asta te poate panica si ai vrea sa ii cauti pe cei responsabili de asta ca sa vezi ce se intampla. Nu fii surprins daca vei constata ca nu puteti lua legatura. Astazi nu este o zi buna pentru comunicare de niciun fel. Va veti auzi peste o zi sau doua, ai rabdare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este posibil sa fii invitat la un eveniment astazi sau intr-o vizita si sa nu ai chef sa te duci. Oamenii implicati pot sa nu aiba nimic in comun cu tine si probabil vei considera intalnirea plictisitoare. Cu toate astea, pot fi elemente de business ce te pot face sa te gandesti ca trebuie sa te duci oricum. Cat de urgent este acest aspect de business? Cat de importante sunt contactele? Gandeste-te bine inainte sa accepti sau sa refuzi.

