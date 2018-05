Horoscop zilnic LUNI 28 mai 2018. Apare curcubeul după furtună! Ce ai de făcut?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilnic pentru LUNI 28 mai 2018, prima zi a saptamanii in care ne despartim de sezonul primavara 2018 si intram in noile energii ale verii 2018 si ale lunii iunie. Dar nu inainte de a beneficia de vibratia speciala pe care maine o aduce Luna plina in Sagetator, numita si Luna plina Florala. Aceasta denumire vine din vremuri stravechi din pricina faptului ca luna plina din luna mai apare intotdeauna cand florile lunii si ale sezonului sunt la apogeu.