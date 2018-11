Horoscop zilnic MARŢI 13 NOIEMBRIE 2018. Ultimele zile cu Marte în Vărsător

Sa profitam in aceste zile de Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Ce vrea Marte in Varsator ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti.

Deci, ce poti obtine cu aceasta energie pe ultima suta de metri a lui Marte in Varsator ? Daca ai fost blocat toata vara pe un subiect sau situatie si ai cautat solutii in mod activ, poti experimenta o mare revelatie si miscare inainte zilele acestea ! Nu lasa oportunitatea sa treaca pe langa tine, fa schimbarile si experimenteaza noul mod de a face lucrurile.

Luna este in muncitorul Capricorn in prima parte a zilei, deci esti sustinut, apoi se muta in Varsator, deci energia Varsatorului apare dublu acum pentru noi !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Din cauza agitatiei si haosului din jurul tau, poate ca ti-a fost dificil sa judeci si sa decizi o directie corecta de actiune pe un subiect. Acum vei avea timpul si oportunitatea de a seta lucrurile bine in capul tau si sa rectifici orice erori de abordare. Cu simturile tale ascutite functionand impecabil din nou, vei putea avea o abordare mult mai obiectiva a oamenilor si situatiilor. Asadar, ia oportunitatea de a te ocupa temeinic de mai multe zone de interes.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspectele astrologice ale zilei te umplu de speranta si iti cresc nivelul de energie la o cota foarte inalta. Asta te umple cu determinare si te ajuta sa duci mai departe la implinire schimbarile pe care ti-ai propus sa le faci si care iti vor face viata de zi cu zi mai placuta si mai armonioasa. Actioneaza, asadar !

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei vedea lucruri dintr-o alta perspectiva pentru ca gandurile tale au o claritate neobisnuita. Realizezi ca poate ai judecat gresit multe lucruri si ai facut mai multe alegeri gresite. Nu te teme ! Nu este niciodata prea tarziu sa faci adaptari. Tu simti nevoia de a deveni mai proactiv si sa ai o abordare mult mai responsabila cand vine vorba de a lua decizii. Cu acest tip de focus pe ce vrei, sa stii ca poti obtine ce iti propui fara probleme. Atentie ce iti propui !

