Horoscop zilnic MARŢI 22 mai 2018. Energii puternice ne schimbă!

Nimeni nu stie mai bine ca un Geaman cum sa identifice si sa se bucure de oportunitatile vietii iar acest sezon este o invitatie pentru toti sa fim curiosi, sa exploram lumea cu mintea de incepator si sa vedem ce functioneaza si ce nu prin incercari si corectii. Energia Gemenilor este a comunicarii si socializarii deci este molipsitoare, fiecare devenind mult mai deschisi si sociabili. Lasa-ti atentia deschisa spre noi experiente, fii curios despre orice te poate imbogati ca om si retine : "Nu exista intrebari prostesti si niciun om nu devine prost cat timp nu s-a oprit din pus intrebari", conform lui Charles Proteus Steinmetz.

Venus in Rac pana pe 13 iunie ne deschide spre iubire, familie si prietenii intr-un mod magic. Sa profitam ! Venus in Rac ne pregateste starea romantica pentru vara! Iata cum influenteaza fiecare zodie magia lui Venus in Rac.



Chiar daca nu reusesti sa dai o fuga sa vezi marea pe durata acestui tranzit, macar foloseste la maxim energia lui Venus in Rac purtand multe haine de culoare alba si culori marine, bleu, turcoaz, bleumarin, datorita influentei semnului de apa Rac.

Iata Horoscopul saptamanal 21-27 mai 2018!

Iata horoscopul zilei de MARTI 22 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De ce sa nu iti schimbi radical felul in care te porti fata de altii ? Esti in procesul de a te orienta spre a stabili relatii mai solide si care te imbogatesc, cu mult mai putine riscuri implicate. Nu era asa inainte. Cand nu incerci asa de mult sa seduci si sa impresionezi, audienta aplauza mai tare. Doar fii tu insuti si vei obtine aprobare.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ar putea fi o zi buna sa incerci tehnici de relaxare care sunt un pic mai iesite din comun. Cine stie? Poate vei invata ceva din metode neortodoxe. Ce sa nu explorezi de exemplu shiatsu? Aceste tehnici pot face minuni in restabilirea energiei, un element care a fost in cantitate mai mica pentru tine in ultimul timp. Incearca. Asa cum un bun doctor a spus candva : Putin nu strica deloc.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In prezent esti in mijlocul unor chestionari de sine profunde cu privire la atitudinile tale emotionale. Probabil ca te vei descoperi total liber de inhibitii, spre deliciul tau. Este o oportunitate sa intalnesti oameni noi si poate sa devii ceva mai deschis la minte. Te poti astepta la evenimente pline de viata si multa placere din iubirea oferita si primita.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO