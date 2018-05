Horoscop zilnic MIERCURI 16 mai 2018. Marte in Varsator aduce cearta si rebeliuni?

Cand Marte tranziteaza Varsatorul, este un entuziasm crescut si energie investita pentru tot ce inseamna libertate si inovatie. Confruntarile si conflictele pot fi asteptate datorita rebeliunii si rezistentei impotriva autoritatilor ; daca asta se intampla, rezultatul poate fi in evenimente neasteptate si socante. Acest tranzit sustine abilitatea de a lua initiativa si de a fi hotarat in aspecte personale pentru ca e o mare nevoie de independenta acum.



Si incapatanarea este responsabila pentru conflicte cu cei ce se simti intepeniti si nu doresc sa faca schimbari spre progres.



Dar desigur, marea vedeta a saptamanii este si ramane miscarea lui Uranus in Taur care ne indeamna sa ne asteptam la neasteptat.



Iata horoscopul zilei de MIERCURI 16 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Nu este foarte placut sa te autochestionezi dar este aspectul astral principal pentru tine azi. In curand vei fi implicat in noi aventuri. Foloseste-te de energia data de aceste configuratii planetare ca sa privesti in tine si sa vezi sursa pentru care ai unele esecuri. Nu este un exercitiu usor dar fii sigur ca iti va face mult bine. Doar fii sincer cu tine.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



O perioada dedicata meditatiei si introspectiei care a inceput acum cateva saptamani se apropie de final pentru tine. Asta inseamna ca va trebui sa revii inapoi in lumea reala din nou. Va trebui sa testezi cum se simte in viata de zi cu zi noul si imbunatatitul. Pregateste-te. Te poti astepta la niste schimbari reale si mari.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Daca ai doleante si nemultumiri de vociferat despre viata ta amoroasa, azi e ziua sa vorbesti. Intr-adevar, orice mai putin decat onestitatea totala nu va fi tolerat azi. Te poti astepta la o confruntare cu partenerul fie el prieten, iubit sau membru de familie, in numele adevarului si corectitudinii. Le vei capta atentia ! Dar fii atent la greutatea cuvintelor tale, daca esti prea dur, mesajul nu va fi inteles.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.