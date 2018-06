Horoscop zilnic MIERCURI 6 IUNIE 2018. Trei aspecte astrale importante ne definesc ziua!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilnic pentru MIERCURI 6 iunie 2018 , o zi intensa pentru ca astazi au loc in acelasi timp 3 aspecte astrologice : Soarele in conjunctie cu Mercur in Gemeni, Venus din Rac in opozitie cu Pluto din Capricorn si Mercur in patrat cu Neptun.