Horoscop zilnic MIERCURI 7 martie 2018. Două zodii au o zi excepţională. Eşti printre ele?

Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O atitudine egoista din partea ta nu va fi tolerata astazi, indiferent de circumstante. Nu agrava lucrurile pentru tine pretinzand ca nu observi faptul ca ranesti sentimentele altora. Oamenii par sa fie foarte sensibili astazi, asa ca fii atent cand incerci sa impui vointa ta cuiva ce nu are nevoie decat de o ureche sa il auda si un umar pe care sa planga.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vei putea vedea astazi ca cea mai dificila persoana de care sa te ocupi esti tu. Ai tendinta de introspectie si te poti surprinde reprimandu-te. Poti analiza oamenii importanti din viata ta si totusi sa ratezi sa analizezi pe cel la care trebuie sa te uiti mai cu atentie – este vorba de tine. Cum tot timpul tanjesti dupa perfectiune, da-ti singur creditul potrivit. Rasfata-te astazi. Meriti.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Foloseste in avantajul tau energia creativa din aer astazi. Tine-ti mainile in miscare si imaginatia in zbor spre ceva distractiv si artistic. Daca incepi sa te indoiesti de munca ta, poti aluneca pe spirala blocajului creativ. Nu cadea in obiceiul de a judeca constant calitatea muncii tale. Da-ti libertatea de a te deschide si de a explora orice iti vine in minte.

