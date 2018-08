Horoscop zilnic SAMBATA 11 AUGUST 2018. Tu ce primesti de la a 3-a eclipsa de azi?

Astazi are loc cea de-a treia si totodata ultima eclipsa a sezonului, eclipsa partiala de Soare in Leu si totodata Luna noua in Leu, pe fondul a 7 astre retrograde in acest moment.



Este o eclipsa buna si pozitiva, cu siguranta nu este asa de neplacuta si furioasa ca cea de Luna plina sangerie de la finele lunii iulie. Mai mult, ne ofera o sansa reala pentru un nou inceput. Scoate covorul rosu si pregateste-te pentru un start proaspat regal sub zodia Leului!

Acest tranzit are puterea sa te ajute substantial sa iti schimbi viata spre directii mai fericite si implinite.



Mercur este in cuadratura cu Jupiter in acelasi timp iar capul iti este plin de idei grandioase. Ce ai vrea sa fie mai bine si stii ca meriti? Viata amoroasa nu te satisface? Sau este munca si cariera? Poate vrei sa incepi o familie? Sau ai nevoie de o viata cu mai multe calatorii in ea? Poate esti pregatit sa intri in abundenta financiara? Este momentul sa fii generos, cu inima mare si foarte deschis la cap. Este vremea IDEILOR MARI. Nu gandi mic sau meschin. Si fara false modestii! Leul uraste asa ceva...



Oricare iti este visul pentru noul Tu, noua ta viata, foloseste puterea, bucuria si energia pe care acest tranzit ti-l aduce cand Luna eclipseaza partial Soarele in Leu si devine Noua. Este momentul sa bata tobele pentru clipa in care iti faci anuntul spectaculos in Univers cu privire la ce iti doresti. Ce vei anunta? Universul isi tine respiratia pentru un minut in timp ce tu iti spui partea.



Iata horoscopul zilei de SAMBATA 11 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Elipsa partiala de Soare de azi din sectorul tau creativ iti aduce o oportunitate sa iesi din activitatile de rutina si sa explorezi noi posibilitati. Cosmosul te cam impinge sa iti incerci mana in ceva ce poate parea la inceput o provocare. O oportunitate poate veni spre tine cand te astepti mai putin si ai fi tentat sa opui rezistenta. Mergi inainte, se va dovedi profitabila.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Aspectele de casa si familie primesc o portie de energie buna, intrucat conjunctura puternica a Lunii te incurajeaza sa iti regandesti situatia familiei si sa faci schimbari care vor avea efect bun pe termen lung. Poate este vorba de acele idei pe care le-ai luat in considerare si apoi le-ai respins. Daca este asa, nu ar fi o surpriza daca una din ele iti retrezeste interesul. O mutare, imbunatatiri cheie sau ideea de a munci de acasa, oricare din ele poate aparea.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



In timp ce Mercur, planeta ta coordonatoare, isi continua faza retrograda, ti se va face o oferta greu de refuzat. Aceasta ar putea fi chiar generatoare de o mare schimbare in viata. Conjunctura astrala a eclipsei de azi se intampla in zona comunicarii si vei fi inzestrat cu o oportunitate la care ai sperat de ceva timp. Fa pasi mici ca de copil si in saptamanile urmatoare totul se va aseza asa cum vrei.



