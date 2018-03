Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 17 martie 2018. Luna Nouă în Peşti aduce transformări

Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In efortul tau de a fi cel mai mare si mai tare de pe scena, poti indeparta pe cei mai importanti membrii ai audientei. Asigura-te ca nu iti pui tot felul de masti cu oameni diferiti doar ca sa faci pe plac celor cu care esti. Sa stii ca oamenii pot vedea dincolo de masti si aparente iar a incerca sa ii inseli pe oameni este considerat un semn de lipsa de respect.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cel mai bine este sa iti faci o lista scrisa cu ce ai de facut. Emotiile puternice ale zilei te pot deturna de la calea ta cu exceptia cazului in care ai un plan concret de care sa te tii. Deleaga sarcini oamenilor din jurul tau. Vei fi surprins cate intervale de timp ai disponibile daca te tii de programare si ii tii pe toti, inclusiv pe tine, in miscare.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te uiti cu atentie astazi, vei observa aspecte la oameni pe care nu le-ai mai vazut pana acum. Este posibil sa fie o activitate frenetica ce te prinde si te implica mult. Cauta ghidarea altora pe masura ce avansezi. Atunci cand ceri ajutor, vei primi. In acelasi timp, vei invata multe despre oamenii care te vor ajuta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.